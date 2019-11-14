國產「新垣結衣」進軍日本綜藝　哪位翻版「結衣」令正版也分不清

新垣結衣樣貌甜美，2001年出道至今仍人氣不減，多次在「男生最想交往的女星」和「日本女性最想擁有的容貌」等排行榜中位列三甲，近年主演劇集《逃避雖可恥但有用》和《無法成為野獸的我們》等都廣獲好評。近乎「零負評」的女星讓人羨慕，不少新晉女星也打着「翻版新垣結衣」的旗號入行。

最近，被稱為中國版「新垣結衣」的龍夢柔正式進軍日本娛樂圈，於去年簽約日本唱片公司Avex，並且發表單曲「Planet」。最近參加日本綜藝節目《Double Bed》，與日本男星犬飼貴丈展開為期7天的同居生活，兩人共睡一床的曖昧情節引起不少網民熱議。

翻版「新垣結衣」龍夢柔最近上綜藝節目，與男星同床。（節目截圖）

一如既往，網民的評價好壞參半。樣貌似足新垣結衣的她，一開口就看出端倪。雖然龍夢柔已經再日本以歌手身份出道接近一年，又曾經客串過日劇《愛情重跑》，但過去屢屢被指實力不足，歌聲被嘲像在「唱兒歌」，日文發音生硬。而在《Double Bed》中，她一口不流利的日文又再次被網民攻擊，不少人也直言單憑神似新垣結衣的樣貌在日本娛樂圈走不久，建議她要努力充實自己。其實日本娛樂圈中也有不少「翻版新垣結衣」出現，以下兩位是最有代表性......

龍夢柔曾於2014年參加內地節目《來吧！灰姑娘》，當時還未被說像新垣結衣。（節目截圖）

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桐谷美玲—新垣結衣本尊也認錯

29歲的日本模特兒桐谷美玲，2005年出道時被稱為「千葉NO.1美少女」，現在是〈Seventeen〉與〈non-no〉的專屬模特兒，來頭不比新垣結衣小。去年成為幸福人妻，與男星三浦翔平結婚。她沒有刻意裝出「結衣」的樣子，網民卻不時指她超像新垣結衣。常常擔任平面模特兒的她，有傳新垣結衣本人有一次看到她的封面時，也認錯桐谷美玲是自己。桐谷美玲某些照片的確與新垣結衣有幾分相似，其實仔細一看，桐谷美玲身形較為纖瘦，新垣結衣臉型明顯較圓，因此也沒有傳說中那般神似。

桐谷美玲被指與新垣結衣樣貌相似。（IG@mirei_kiritani_）

小川紗良—清純氣質相似

23歲的小川紗良也被人稱為「超似新垣結衣」的少女，當然兩人的相似度見仁見智，但她散發着的清純和鄰家女孩氣質的確與結衣BB有幾分相似。不過除了外貌，她還有不少值得欣賞之處，畢業於日本名校早稻田大學，除了是演員身份，也是導演，在大學時期已經發表過數個作品。她在日劇《萬福》中的演出也受人注目，漸漸為人認識。

小川紗良與結衣BB一樣清純。（Twitter@小川紗良）

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