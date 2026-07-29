文根英與大7年演員結婚！一度因意外險截肢　身形暴漲原因有洋蔥

韓國「國民妹妹」文瑾瑩（又名文根英）宣布結婚。據韓國媒體指出，文瑾瑩與年長7年的音樂劇男演員鄭平低調拍拖多年，日前決定共度餘生，並在家人的見證下舉辦婚禮聚餐。



文瑾瑩今日（29日）在社交媒體上載手寫信，上面提到婚訊，「我遇見一位想共度以往孤身走過的路、共享以往獨自煩惱的時間、即使小事也會互相大笑的人。」文瑾瑩過往擔任創作團體「바치」（BACHI）導演，曾與鄭平合作出演短片《現在進行式》，劇本靈感由文瑾瑩根據鄭平的真實故事而創作。

文瑾瑩由童星出道，13歲在《藍色生死戀》中飾演宋慧喬年輕版而為觀眾認識。(IG@aka_moons)

文瑾瑩在社交媒體上載手寫信宣布婚訊。(IG@aka_moons)

文瑾瑩與年長7年的音樂劇男演員鄭平結婚。(鄭平的社交帳戶)

文瑾瑩由童星出道，13歲在《藍色生死戀》中飾演宋慧喬年輕版而為觀眾認識。及後她出演電影《我的小小新娘》，年紀小小卻演技出色，電影中清純可愛的形象也讓她被稱為「國民妹妹」。

《藍色生死戀》飾演宋慧喬年輕版，至今仍讓人難忘。（《藍色生死戀》劇照）

說起國民妹妹，不少人會想起「IU」，但在80、90後眼中，第一代的國民妹妹卻是文根英。

童星出身，又有國民妹妹的光環，文根英的演藝路可算是一帆風順。深受觀眾喜愛的她，成年後依然人氣不減，幾乎每套電視劇和電影都是出演女主角。2008年，21歲的她憑劇集《風之畫師》在「SBS演技大賞」中摘得大賞，是頒獎禮中分量最重的獎項，演技受到肯定。只是早些年前，她甚少出現在熒幕前，到底事業如日中天的她為何會突然淡出娛樂圈？

節目自嘲以往衣服都穿不下

2017年2月，文根英忙於演出舞台劇《羅密歐與茱麗葉》，有次因在結冰路面滑倒、弄傷手腕，翌日覺得手臂劇痛，入院檢查後才發現患上「急性腔室症候群」（Compartment syndrome），嚴重會導致截肢。入院1個月，她開刀4次，原定的舞台劇演出也需要取消。最後雖然保住了右手，但多次出入手術室，體力、狀態都大不如前，需要安心靜養。

文根英因病身材發福不少。（《越線的傢伙》節目截圖）

休息一年後，她再次亮相熒幕，韓國媒體沒有對她「手下留情」，發福不少的她被嘲「胖成大媽」，過往清純女星形象崩壞。經歷一場大病，文根英除了發福，看起來也憔悴不少。但文根英依然不介意，甚至曾經在在真人騷節目《隱秘而偉大的動物私生活》自嘲，「因為胖了太多，以前的衣服很多都穿不下了。」

她也坦白承認現在是出道以來的體重高峰，而變胖的主要原因就是生病。不少粉絲鼓勵文根英不用在意身形，維持現在的微胖身形反而更健康，過往的文根英還顯得有點過瘦。

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演技才是她最耀眼的地方

娛樂圈大概是世上最現實、最不公平的地方，擁有一副姣好容貌和窈窕身材是入場券。即使入行以後，也要面對與「後浪」的競爭，一旦「走樣」可能就會影響工作機會。這種現象在韓國娛樂圈更甚，練習生時期已經要為了纖腰「捱餓」，出道後依然要努力保持身材，不能隨心所欲想吃就吃。然而，文根英似乎是例外，即使變胖也無損她的人氣，最近主演新劇《抓住幽靈》，飾演熱血女警，仍讓不少觀眾期待。

文根英主演新劇《抓住幽靈》最近播出，身形不再腫脹，但也比從前圓潤不少。（《抓住幽靈》劇照）

全因演技才是她最耀眼的地方，「國民妹妹」固然為她帶來不少演出機會，卻同時是對她的局限。她不甘永遠只活於這個稱號，於是付出比任何人都更努力展現自己不同一面。她在電視劇《風之畫師》中飾演女扮男裝的畫師，在《灰姑娘的姐姐》中飾演「惡姐姐」，更出演恐怖懸疑劇集《村莊：阿雉阿拉的祕密》。

文根英不斷帶給觀眾驚喜，突破觀眾對她的刻板形象。因此，喜歡她的觀眾，不僅僅是喜歡她的外貌，更喜歡她精湛而且多元化的演技。即使變胖了，她仍然是那個有實力的文根英。如果韓國演藝公司也能多發掘到藝人樣貌以外的耀眼之處，或許可以顛覆整個韓國娛樂圈的生態。