雙十一馬上就到了，購物的氣氛愈來愈濃厚，全城都趁著一年一度的減價日，狂搶折扣優惠購買心頭好。雙手已經失控，不定地按「加入購物車」的你，準備買的都是什麼？也不外乎是衫褲鞋襪、家電用品、食品雜貨吧！但偉大的淘寶，豈是如此？

淘寶之大，無奇不有。雙十一馬上就到了，你準備買的都是什麼？（淘寶圖片）

淘寶之大，無奇不有。有人話，淘寶的神級程度只有你想不到，沒有買不到。究竟有多神?筆者就給大家精選了以下千奇百趣的貨品，若果能引起你得興趣，就趁著雙11入手吧，親！或會令你的人生帶來意想不到的驚喜，甚至是逆轉。

金字塔能量發生器

淘寶上有多家商戶售賣聲稱可收集特別能量的「金字塔能量發生器」。（淘寶圖片）

使用時直接把金字塔戴在頭上就可以了。（淘寶圖片）

神秘的金字塔存在著許多人類不解之迷，傳說中金字塔更蘊藏了神奇的力量，而腦洞大開的淘寶商家們，更想到將金字塔的神奇力量轉移，普及廣大的平民百姓研發出「金字塔能量發生器」。據賣家的商品說明介紹，這款「金字塔能量發生器」可以頭戴、聚能、轉運、凈化、聚財和祈願，功效非常強大驚人。

神奇的「金字塔能量發生器」:

大概是被買家問得太多遍，賣家多次強調是能量「發生器」而不是「生發器」，雖然使用方法是戴在頭上，但完全沒有生髮的功效！筆者覺得「金字塔能量發生器」問答集更是最精華所在，常見問題竟然有「可以開天眼嗎？」「可以修練成仙嗎？」「可以連接外星人嗎？」，更有用家指用後不只「生發（髮）」更是見到如來佛，單是看賣家、用家和提問者三方的對話角力，已經感覺到「金字塔」的（搞笑）威力十足。

更多「金字塔能量發生器」的妙問妙答：

+ 10 + 9 + 8

除了頭戴的版本，另外更有力量更強大的「大型金字塔能量發生器」。（淘寶圖片）

只要放化妝品護膚品在金字塔內，更可提升功效，把這個金字塔的功效描述得相當神奇。（淘寶圖片）

除了頭戴的版本，另外更有大型金字塔能量發生器，可以整個人坐進金字塔內進行冥想、打坐和休息等。據賣家介紹金字塔愈大，能量愈大，更可放在家中任何地方，放在床上可提升睡眠質素，而只要放化妝品護膚品在金字塔內，更可提升功效，把這個金字塔的功效描述得相當神奇。

賣家聲稱力量更強的「大型金字塔能量發生器」:

12天打通任督二脈

究竟打通任督二脈是什麼感受？筆者也很好奇...難得的是如此傳世秘法竟然只要港幣5蚊有找。（淘寶圖片）

中國武術博大精深，武俠小說中的神功是令人趨之若鶩。如果你心中都有一個武俠夢，淘寶上這個「12天打通任督二脈真氣運行法」或許就可以幫你美夢成真。產品內容包括一系列的視頻教學，更會贈送氣功秘藉！有人提問:「打通後是不是跟打通前樣子一樣？」有人答：「完全不一樣，只有自己知道，外表與常人無異。」回答的買家莫非已練成深厚內功？更有人問「打通後能不能飛簷走壁？」有人答：「不能。」但竟然有人答「能。」

「12天打通任督二脈」也有顧及女性用定的需要。（淘寶圖片）

視頻內有一系列的瘦身及豐胸瑜珈等視頻，十分適合女性用家，相信即使未能打通入任督二脈、練成飛簷走壁，也可以當減肥做運動，更可令身材更加吸引。

「12天打通任督二脈」視頻內容:

古代只有秘笈練功，現在在淘寶就可以買視頻自學，更可學習「12天打通任督二脈」，實在方便得多。（淘寶圖片）

練功這回事，果然要看看是否骨格精奇，因人而異。值得一提得是，這件產品已經月銷57筆......地球上可能因偉大的淘寶因此多了幾十位武功高強人士。

有關「12天打通任督二脈」的妙問妙答 :

萬能靈符咒

只要你想像到疑難雜症，淘寶上斬都有相關的萬能靈符咒，聲稱具有法力可助你解決。（淘寶圖片）

人生很難，煩惱很多。無論你遇到愛情、事業、家庭、健康的問題，又或是想保家宅自身平安、防小三、招桃花，在無所不能的淘寶，又幫到大家了。在淘寶上有海量的神奇符咒，聲稱有大師加持，有神奇功效。只要你想像到疑難雜症，有什麼願望，都有可找到相應功效的靈符，如你所願。

不同功效的萬能靈符咒：

+ 3 + 2

淘寶其中最熱門、被眾多好評大讚超靈驗的大師。（淘寶圖片）

其中一間月銷二千多單靈咒的買家評論讓筆者也看得入神，真的有立即「加入購物車」的衝動。評論大讚大師很靈驗，一大堆買家聲稱有大師的靈符幫助下，被求婚、分手復合、成功擊退小三、夫妻和好、平安生仔的等等的好評不絶，特別是在愛情方面解難無數，女生看了評論應該會很心動。

大師真係咁靈？（評論只供參考：）

無可否認，淘寶真是強大得很。不僅萬能還很神奇，真的沒有不可能的是事。只有你想不到，沒有淘寶賣不了的，就趁雙11之前，再看看許多意想不同的商品，或許能激起你更多的購物慾啊.....

（按圖進入）更多淘寶上超乎想像的奇趣產品：