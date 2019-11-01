2019秋冬日系話題眼影　日本OL大愛　實用、百搭眼影新品推薦

來到迎接秋冬的轉季時份，各大品牌自然少不了推出彩妝新產品。秋冬眼妝其中眼影更是必敗品。在眾多的新品之中，筆者精選了3款一推出就成人氣商品的眼影，集實用與百搭於一身，買了絕不後悔。想化出今個秋冬的流行眼妝，有了它們就搞定了。

LUNASOL EYE COLORATION 魅光幻彩四色眼影組 （4色) HKD$480

LUNASOL以經典又百搭的大地色系眼影最出名。

LUNASOL的眼影一向出名性價比高，尤其以一系列經典又美輪美奐的大地色系眼影，俘虜了眾多女生成為忠粉。眼影粉質細膩不飛粉，顏色大多是百搭的棕色、大地色或是淡粉色系，不論是在日常或是在上班的日子實用率都非常高，所以一直以來都深受日本OL的喜愛。

四種顏色既有深淺，不乏最「大路」的棕色系，不論是在日常或是在上班的日子實用率都非常高。

今年秋冬LUNASOL也推出了大膽破格的色系。

今年秋冬推出的四色眼影組，在眼影色彩的部份甚有驚喜。當中加入了鮮豔色系，如紫色、橘子橙及夕陽色等。雖然顏色方面比以往來得大膽破格，不過也不會難以CARRY。毫無疑問，基礎色還是最受大眾歡迎的顏色。

基礎色還是最受大眾歡迎的顏色，十分易襯。

筆者尤其喜愛02色號，四種顏色既有深淺，不乏最「大路」的棕色系，也有甜美的粉紅色調，打造眼妝時可以有更多變化。珠光的效果在顯得更加亮眼有立體感；亦可因應需要靈活使用，作為點亮眼頭之用，打造出截然不同的眼妝感覺，日常實用度高，也適合化出約會時的甜美妝容。

RMK STONE WHIP EYES 柔滑速乾眼影霜 共7 色 HK$290

RMK的眼影霜外形就像一顆顆可愛的「銀色小石頭」。

顏值控的朋友，當看見RMK今個秋冬的眼影該雙眼放光了吧！這次的眼影以石頭為設計靈感，外形就像一顆顆可愛的「銀色小石頭」，非常獨特。

RMK眼影霜內附眼影棒，上妝方便容易。

起初還會擔心霜狀的眼影會不會很難用，不過如奶油般的質地比想像中易推，塗抹開來有一種柔滑感，當眼影接觸到肌膚以後，不消一會就變化為粉狀質感，色彩自然地貼服於眼皮上。

眼影霜顯色力與著色力高，偏向啞光質感。

而上眼影的時候也十分方便，只要用指腹輕輕在眼皮位置印開就可以了，顯色力與著色力高，偏向啞光質感，新手操作起來也沒有問題。除了懶女生合用，在趕著上班又要化妝的時候也是大派用場！筆者特別喜歡#04和#06色號。前者是玫瑰粉調，有種輕甜的少女感；後者如像啡銅色，十分有秋冬感。

THREE「魅光幻眸眼采盒」共5色

THREE一盒4色的眼影，又是今個秋冬的熱賣品。

THREE這次的眼影新作以水晶的光澤為主題，光感細緻華麗，很適合秋冬季使用。一盒4色的眼影，同時擁有霜、霧、晶鑽及珠光四種不同質地，由打底到各種混搭疊塗效果，一盒眼影就能全面滿足。

人氣最強的#03 AMBER GAZING凝望琥珀。

而新作的5色當中，就不得不提人氣最強的#03 AMBER GAZING凝望琥珀。它是屬於棕橘色系，除了有安全實用的棕色系，也有活力的珊瑚琥珀色，感覺浪漫又不會過於張揚，顏色真的十分討喜。

THREE一盒4色的眼影，同時擁有霜、霧、晶鑽及珠光四種不同質地，一盒眼影就能全面滿足不同效果。

四種不同質地的眼影的功用實在強大，能打造出時尚的漸變眼影、日系煙燻感眼妝，或是唯美的透明感眼妝。細看之下也可見顯色非常細緻，是一用就會愛上的實用百搭色系，在日本一上架已經造成熱搶的色號，筆者一試上手就已經捨不得放下它了！