【整容】蛇精男打回原形　英男動刀變韓星　男生掀起整容熱潮？　

愛美是人的天性，隨著醫學美容的發展，許多人靠「整容」改變樣貌。當然，整容、P圖、化妝、美容等都不是女生專利，現今許多男生紛紛加入「變美」行列。 曾經紅極一時的内地網紅劉梓晨，人稱「蛇精男」，最近被發現五官有不少改變，下巴和鼻子不再像以前那麽尖削，眼睛也不再大得離奇，蛇精男不再似「蛇精」了？

蛇精男不再似「蛇精」？

靠醫學美容而令五官達至「極緻」的内地網紅劉梓晨，因爲眼睛「出奇地大」、鼻子「出奇地挺」、下巴「出奇地尖」而被網友戲稱為「蛇精男」。不少網民紛紛抨擊其整容臉，不過劉梓晨不受打擊，經常與網友展開「唇槍舌劍」，展露超强自信。也有網友稱讚他，像真人「芭比娃娃」。

不知是修圖過度還是整容過度，劉梓晨五官十分誇張。（刘宝宝_Vincent@微博）

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曾溶解50多針玻尿酸

2017年劉梓晨在社交平台分享自己溶解50多針玻尿酸，不過他表示如果網友覺得他之前的容貌比較好看，會考慮再補打80針。有不少網友留言，要他「變回去」，稱接受不了他的真實樣子。

劉梓晨溶解玻尿酸後照片公開：

劉梓晨在微博上公開溶解玻尿酸照片。（刘宝宝_Vincent@微博）

幾天後表示又立即補回80針玻尿酸：

隨後劉梓晨表示又打回80針玻尿酸。（刘宝宝_Vincent@微博）

上綜藝節目吐露心聲…

我真的是沒有做過整容的，我臉上根本沒有動過任何刀，沒有任何假體的

劉梓晨曾上内地綜藝節目《奇葩大會》坦言自己沒有整容，只有打玻尿酸、做雙眼皮埋綫手術和烤瓷牙。他説道：「我覺得微整打針就不算整容」 ，還質問在場嘉賓自拍有誰不修圖，更表示自己是最好看的。

劉梓晨上内地節目談整容問題。（《奇葩大會》截圖）

「説實話，我並不快樂」

長大以後，可能看透的有點多，就是真的沒有快樂過

劉梓晨坦言自己長大後沒有感受到快樂。（《奇葩大會》截圖） 不過在節目最後，劉梓晨坦露自己長大沒有快樂過的心聲，他曾經十分想獲得別人的關注，但在得到關注之後，卻並不快樂。在場嘉賓表示，他本是一個無憂無慮的年輕人，卻選擇了一種會受外界嚴重干擾的生活方式，迷失在自己也説不清道不明的欲望中。

最近劉梓晨在微博上分享的生活照中，被網友指出臉變得圓潤不少，從尖臉變成圓臉，更有網友留言稱: 「是我錯覺嗎，我感覺你變好看了」。蛇精男的五官似乎不再像以前那般「極端」...

劉梓晨近期照片：

劉梓晨近期照片顯示五官有不少變化。（刘宝宝_Vincent@微博）

外國版蛇精男 西方人變東方臉？

不時耳聞東方人想擁有西方人立體又挺拔的五官，而去整容；但是你又有沒有聽説過西方人想整容變成「亞洲人樣」？

I want to look like a K-POP star. I want my entire look to look like Jimin.

英國男子整容為變成韓國偶像Jimin。（londonoli@IG）

Oli London十分迷戀韓國男團BTS的成員Jimin。（londonoli@IG） 英國一名男子Oli London因迷戀韓國人氣男團防彈少年團BTS其中一名成員Jimin，決心整容，希望自己能夠擁有和偶像Jimin一樣的容貌。為實現夢想，他砸金75000英鎊（約港幣75萬）整容，包括隆鼻、整下巴、削骨等手術。

他在受訪節目中表示偶像Jimin一切都非常完美，無論是外表和表演，都無可挑剔。在看防彈少年團的影片時，他還會激動落淚，「because they’re so beautiful」。他拿著Jimin的照片到整容所，與整容醫生討論需要進行怎樣的改動才能變得更像自己的偶像。

Oli London想容貌能與偶像Jimin相似。（londonoli@IG）

Oli London拿著Jimin相片找整容醫生。（Barcroft TV@Youtube）

Oli London公開整容前照片：

Oli London在IG上公開自己整容前的照片。（londonoli@IG）

Oli London表示自己過去臉上有很多痘痘，而且鼻子很大。（londonoli@IG）

今年6月Oli London到韓國進行整容手術，爲了讓自己和防彈少年團Jimin更相像：

Oli London真的越整越像Jimin嗎？

真人版阿Ken 整容72次

爲了變成真人芭比娃娃的男友「阿Ken」，巴西男子Rodrigo Alves整容72次，只爲擁有完美外表。不過他曾因爲隆鼻過多次，導致肌肉壞死，鼻孔完全封閉而不能呼吸。醫生也警告他，如果整鼻過度頻繁，或有壞死的風險，甚至要把整個鼻子除掉。

巴西男子整容72次變成真人版Ken。（rodrigoalvesuk@IG）

英國廣播公司BBC所報導及進行的一項調查發現，約50%年齡介於18-30歲之間的男性，都表示“有可能考慮”進行美容手術。當中發現，最常見的男性整容手術，包括腹部肌肉造型術和注射肉毒桿菌。愛美的程度，絕不下於女性。

另外，提供專業美容師資訊的英國網站“Save Face”亦表示，現在登陸該網站的男性人數已經超過女性，而且來自男性的投訴案例大幅度上升。而網站的代表Ashton Collins說，現在已出現了一種男性整容的潮流，反過來也出現整容失又敗而導致男性深併發症困擾的趨勢。

縱然明白「愛美之心，人皆有之」，但是「人無完人」，追求完美的同時，也要衡量各種風險與後果，無論男生還是女生，作出任何決定以及進行手術前，都要謹慎行事，切忌貪心而後悔無法彌補！

資料來源: BBC NEWS