小禎離婚勁減40kg重生　IG吐心聲：不疼妳的男人一點屁用都沒有

近年多對明星夫妻都紛紛離婚，包括楊冪與劉愷威、吳建豪與石貞善、宋慧喬與宋仲基以及近期傳出離婚的具惠善與安宰賢，似乎「離婚潮」席捲娛樂圈。 不過近日簽字離婚的台灣女藝人胡盈禎，婚姻狀況卻有所不同，經歷多重打擊的她，沒有自暴自棄，反而越戰越勇，不但積極減肥，面對人生也另有一番領悟，在社交網站上分享勉勵人心的12金句。究竟一個女人面對丈夫出軌、患病該怎樣活出自己的人生呢？

台灣女藝人胡盈禎（藝名小禎）與整容醫師李進良於2007年結婚。（karenhu1984@IG）

結婚12年分居6年

我的婚姻就是場兒戲

小禎和李進良育有一女。（翻攝於網絡） 台灣女藝人胡盈禎（藝名小禎）與整容醫師李進良於2007年喜結良緣，生下女兒Emma，當衆人都以爲幸福家庭會一直美滿下去，怎料丈夫李進良屢屢被拍到和異性親密接觸，更多達17次，小禎在忍無可忍下於婚後五年分居。但兩人為女兒決定不簽字離婚，共同撫養Emma。

患上「多囊性卵巢症候群」暴增至90公斤

如果媽媽不在了，妳要好好照顧自己，學著獨立！

小禎經常在社交網站上曬出與女兒幸福合照。（karenhu1984@IG） 曾經是模特的小禎有著高挑的身材，但因婚變加上2014年確診患有「多囊性卵巢症候群」，導致她在服用藥物期間，體重直線上升，暴增至90公斤，體態變得十分豐滿。她在錄節目時提及自己的病況，害怕自己無法照顧女兒Emma長大，難過到激動落淚。

小禎體重一度暴增至90公斤：

+ 4 + 3 + 2

為女兒下定決心減肥 8個月甩肉近40kg

小禎為女兒決心重拾健康人生。（karenhu1984@IG） 直至2017年，小禎下定決心找回健康人生，積極改掉生活壞習慣，通過控制飲食、改變飲食順序和積極運動來減重，成功在8個月内，減重近40公斤。她在訪問中説道：「我那一陣子身體真的出了很多狀況，然後讓我意識到，我是否後面沒辦法再陪女兒出去玩，或是沒有辦法照顧她，或是她要擔心我……」

小禎成功減重近40kg：

+ 6 + 5 + 4

勵志減肥有方 運動搭配飲食是關鍵

小禎會先做有氧運動，之後再做重量訓練。（imkarenhu@FB））

我覺得這個社會，不缺的是歧視胖子的人

小禎在節目上分享自己在家裏打了三個噴嚏後，竟然跪地不起，到醫院檢查才發現是椎間盤突出加上筋膜炎，住院後也讓小禎下定決心減重，開始一場與自己的戰鬥。

她分享自己減重不會節食，要找到長久且接受度高的方法才有效。飲食方面她認爲要看長期效果，所以不會忌口，但是量要減少。就算是炸雞她也照吃不誤，只是會控制數量。而運動方面她會將時間分爲兩個部分，先做有氧運動，之後再做重量訓練。運動次數也是慢慢增加，由每星期一次，逐漸增加至四五次。

更多減重方法請點閱下圖：

勵志單親媽媽：女人應該對自己好一點

小禎在IG上分享人生12金句，鼓勵女生忠於自己。（imkarenhu@FB）

當一個女人越來越成熟、越來越堅強，證明她並沒遇到一個好男人。

簽字離婚後，媒體詢問小禎有何感想，她表示自己「如釋重負」，笑言自己好不容易從一個墳墓走出來。如今小禎仍然積極出現在熒光幕前，主持節目之餘各種代言活動不斷。面對人生，她的態度也是保持一貫樂觀幽默的作風，作爲單親媽媽面對離婚風波以及病症折磨，縱使人生一度陷入低谷，堅忍的信念以及家人支持讓她撐了過來，絕對是單親媽媽奮鬥的完美典範。

日前她在IG上分享人生12金句，獻給未婚、已婚、離異以及單身的女生，鼓勵大家積極活出自己的人生，不要再在感情關係中迷失自己，對自己好才能更有價值，句句説中心聲，各位女孩們快來學習啦！

(點閱大圖看)小禎向女生互勉的12句金句：