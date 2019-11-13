網紅擁110萬IG粉絲迷失　為拍攝穿搭買完即退：blogger世界很虛假

現時網絡發達，只要你夠自信、樂於與人分享，不少人夢想成為KOL。 即使美國女生Sarah Ashcroft現擁有約110萬名Instagram Followers；YouTube Channel亦有18萬名訂閱者，但她卻曾在這過程中歷過迷失。

美國女生Sarah Ashcroft擁有約110萬名Instagram Followers，亦成立了個人品牌：SLA the label。(sarahhashcroft@Instagram)

未成為KOL前的Sarah，只是一名普通女生，希望成為時尚公關，不過卻在尋找工作的過程，把她推向Fashion Blogger的路。Sarah指每次面試都總會被面試官問及她平日有否於網上分享時裝資訊，於是她認爲自己也有必要開設一個日誌去記載她的日常穿搭，以更容易得到工作機會。

但原來未成名前的她，曾試過因為未能負擔到高額的治裝費而到Fast Fashion服裝店購買衣服，拍完照後便馬上拿回去退款。(sarahhashcroft@Instagram)

沒錢購入源源不絕的服裝 只能買完即退款

由於渴望被人留意，Sarah堅持每星期都至少撰寫3篇文章，需要經常有新衣服能夠發表以保持新鮮感，於是她時常都會到Fast Fashion服裝店購買衣服，並不是有意打造平價貴穿的理念，而是因為當時的她未能負擔到高額的治裝費用，而Fast Fashion的服裝正好能夠予她拍完照後便拿去退款，完全不需成本可言。她又會在文章Hashtag品牌，務求讓更多人留意得到她，不過現時回想起這樣的方式卻充滿無窮壓力。

收到邀約卻令她思考KOL的意義

然而，6個月過後，Sarah卻真心喜歡上與別人分享的感覺，更認真得每篇文章或Instagram帖子都會拍攝約500張照片再慢慢挑選，當得悉她的意見能爲別人帶來靈感時，特別興奮。而在這時，她的Instagram追蹤人數亦升至20萬，同時陸續收到不同時裝品牌和其他Blogger的合作邀約，得到外界注意理應感到快樂，但Sarah卻開始覺得自己被「貨幣化」，當初的熱誠不再，仍讓她開始思考接下來的路向。

現時的Sarah Ashcroft只想誠實分享她的一切，亦相信只有做自己，才可得到別人的支持。(sarahhashcroft@Instagram)

競爭當前，分不清對方的接近是真心還是有目的

Sarah曾在一次英國版《Harper's Bazaar》訪問中指自己因為Blogger的身份，結交了不少時尚界朋友，但她卻認為Blogger世界十分虛假，因為大家都存在一份競爭關係，未必可完全交心，她道：「你永遠無法知道人們想與你成為朋友、約會的目的是什麼，未知他們會否因爲想得到什麼好處、想借你的名氣出位，還是真心喜歡你。」

幻想數字歸零後：再也沒人知我是誰

另外，她亦相信Blogger、KOL這一切都是一時三刻的風光，所有事情都不是真實：「如果把我的Followers全部歸零，便再也沒有人知道我是誰。」於是，Sarah認為最重要是能誠實做自己，真心與別人分享，絕不會接下品牌指定文章內容的邀約，甚至每天花上一個半小時回覆Followers的評論，她深信即使有天Blogger、KOL行業沒落，唯一沒變仍然是她的生活、真正的自己。

你必須這樣做，因為你喜歡它。 Sarah Ashcroft

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例如，現在我是一個真正喜歡旅行和吃喝玩樂的人；而不是反過來，因為意圖追求別人注意而做和喜愛，那並不會是一種享受。 Sarah Ashcroft

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（資料來源：Harper's BAZAAR UK, That Pommie Girl）