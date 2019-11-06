Sogo Thankful Week崇光感謝祭即將於11月6日至24日，一如既往分成part 1及part 2舉行，女生們除了要瘋狂入手美妝優惠套裝，其實手袋的折扣絕對不輸美妝產品！尤其是平日價格親民的品牌於是次Thankful Week中實在是抵上加抵，即使平日「粗用」也豪不心痛！

Sogo Thankful Week於11月6日開鑼，每次開幕日都擠得水洩不通。（資料圖片／羅君豪攝）

每半年一度的大減價，每次都會吸引大批人士搶購，往往未真正抵達正門，於遠處已能看到人潮。今年的Sogo Thankful Week崇光感謝祭將於11月6日開始，Part 1為11月6日至17日；Part 2為11月18日至24日。與大家分享過美妝品牌的優惠，今次就為大家介紹一下手袋方面吧！各時尚品牌同樣有在Thankful Week推出優惠，包括Furla、Kate Spade、Cath Kidston等品牌，而當中更低至接近3折起，相當抵玩！

【低至4折起】Furla

Furla於是次Sogo Thankful Week，精選貨品低至4折起，當中更包括大受歡迎的Metropolis Mini Crossbody Bag。(furla.com)

對於Furla，女生們絕對不會不熟悉，事關於數年前開始便興起了一陣Furla熱潮，每每在街上都總會看到有女生揹上品牌的Crossbody Bag，其中就以Metropolis款式較受歡迎。

今次Sogo Thankful Week，Furla精選手袋款式的折扣低至4折起，當中女生熱愛的Metropolis Crossbody Bag Mini Size亦由原價HK$2,990減到HK$1,490；另外，品牌亦設有適合用來上班的Tote bag，也是OL的摰愛，如Piper Top Handle Medium Size款式就由HK$4,290減到HK$1,990，低於半價就能入手，用於多種場合都非常得宜。

按圖觀看部份減價款式：

+ 9 + 8 + 7

【$890有交易】Kate Spade New York

Kate Spade New York於是次Sogo Thankful Week，精選款式低至接近3折起，包括手袋、長鏈銀包、卡片套，價錢相當實惠！品牌的手袋款式一向多顏色、形狀，甚至比起其他品牌，會較多印花、公仔圖案的款式供選擇，特別適合可愛型的女生。例如Sam Wildflower Bouquet中型手袋則由HK$2,900減到HK$890，適合用作外出和上班之用。不過，要留意的是，兩間Sogo店舖所售賣的款式並不完全相同，部份款式將指定於其中一間Sogo店舖出售，緊記看中心水款式也要到正確的Sogo店舖購買，以免撲個空。

按圖觀看部份減價款式：

+ 5 + 4 + 3

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【聖誕套裝也有優惠】Cath Kidston

Cath Kidston低過半價出售，更設有優惠組合與聖誕套裝。（品牌圖片）

走田園風的英國Cath Kidston，一向充滿少女氣息，而且袋形、尺寸均走實用的路線，是次於Sogo Thankful Week，精選款式減到HK$390（原價由HK$590至HK$990），包括Shoulder Bag與背包款式。值得一提的是，品牌也提供一個優惠組合，以HK$498就能購買到指定袋款（原價：HK$590至HK$650）與指定銀包款（原價：HK$410至HK$590）各一，猶如買一送一，而且又能按照自己喜好選擇組合的款式，十分划算！

另外，也設有5個聖誕套裝，大多是一個手袋拼一個小銀包或卡片套等，折後價錢為HK$148至HK$358（原價為HK$300至HK$680），惟套裝產品已一早設定好，不能如HK$498優惠組合一樣自行選擇，不過如果碰巧款式合乎心水的話，也絕對可以考慮，即使不是自用，用來送禮感覺亦十分大體。

按圖觀看部份減價款式：

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部份優惠組合款式（指定袋款＋指定銀包​款各一 HK$498​）：