《意外發現的一天》熱播　5大男角超矚目　身高與顏值都太犯規？

近期韓國熱播話題之作《意外發現的一天》，曾連續兩週，奪得10月話題性電視劇Top 10排行榜之首。劇中演員大多都是資歷尚淺的新人演員，雖然名氣不大，但其實個個都來頭不小，而出色又新穎的劇情加上演員亮眼的外表，讓該劇成爲雙冠王！

劇中女主角由曾出演《天空城堡》的演員金惠允擔任，而劇中各大男演員不但英氣逼人，被網友稱爲「撕漫男」（指撕破漫畫走出來的美男子），而且個個身高超過一米八，擁有一副模特兒身材，平均年齡只有23歲，亮眼組合真的十分吸睛！

《意外發現的一天》在韓國MBC電視台播出。（MBCdramanow@FB）

路雲（本名：金錫佑） 劇中飾演 一天

身高：192cm 出生年份：1996年

路雲是韓國男團SF9成員之一。（MBCdramanow@FB）

路雲是韓國男團SF9成員之一，曾經出演《學校2017》 、《想停止的瞬間：About Time》 、《狐狸新娘星》 、《Click Your Heart》等影視作品。

今次擔任男主角，飾演身份神秘的「一天」，與女主角上演純情浪漫愛情故事。96年出生的他，身高竟然超過一米九！與身高只有160cm的女主角金惠允站在一起，真的是最可愛身高差……

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李在旭 劇中飾演 白經

身高：187cm 出生年份：1998年

李在旭在《意外發現的一天》飾演「白經」一角。（MBCdramanow@FB）

雖然是剛剛出道不久的新人演員，但是李在旭所拍攝過的電視劇都是爆紅熱作，當中包括《阿爾罕布拉宮的回憶》和《請輸入檢索詞WWW》，合作演員個個都是人氣高又有實力，例如朴信惠、玄彬、燦烈、李多熙等等。

而他所簽下的經紀公司也來頭不小，是與玄彬同經紀公司——VAST娛樂。不僅樣貌有獨特味道還擁有「整容級演技」，劇中飾演霸道壞男生的他，真的是讓人又愛又恨啊……

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金永大 劇中飾演 吳南柱

身高：185cm 出生年份：1996年

金永大在劇中飾演「吳南柱」。（MBCdramanow@FB）

同樣也是網劇出身的金永大，因外型酷似姜棟元而引起熱議。曾在哈爾濱留學讀書的他，成功考入内地高等學府復旦大學，難怪在劇中他也有大show中文。

不只是高材生，他同樣也是一名模特，劇中一舉一動都有模特氣質。今次飾演有些傲嬌自戀的富二代，他和劇中女二的感情綫究竟如何發展下去，也令人十分期待。

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鄭乾柱 劇中飾演 李道華

身高：187cm 出生年份：1995年

鄭乾柱在《意外發現的一天》飾演「李道華」。（MBCdramanow@FB）

與宋仲基、朴寶劍同屬Blossom娛樂公司的演員鄭乾柱，2017年出道後一直活躍於韓國網絡劇，曾出演《花樣結局》、《WHY：你被戀人甩的真正理由》等劇。

擁有一雙迷人單眼皮的他，總是散發出一股溫暖氣質。這次在《意外發現的一天》裏陷進關係複雜的「三角戀」中，癡情的「道華」到底何去何從？

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李泰利 劇中飾演 陳美才

身高：181cm 出生年份：1993年

李泰利在《意外發現的一天》飾演「陳美才」。（MBCdramanow@FB）

當中最年長的演員李泰利演藝生涯算是十分豐富，5歲就已經出演知名電視劇《順風婦產科》，19歲時接連演出《擁抱太陽的月亮》和《屋塔房王世子》等高收視電視劇。

本名為李敏豪的他，因爲與韓國男星李敏鎬韓文發音相同而改名為 「李泰利」。演藝經驗十分豐富的他，精湛的演技定會讓他在之後的演員道路上大放異彩！

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