方健儀心「痛」母校fb刪帖文惹批評　中大盛產新聞小花你知幾多位

「修例風波」持續半年仍未停息，有些公眾人物紛紛表態，有些則避而不談。早前（11日），中文大學發生嚴重示威衝突，警方發放多發催淚彈驅趕示威者，校園內烽煙四起，亦有示威學生因此被拘捕，引來不少中大校友表態，當中方健儀在Facebook發帖文後刪除，引起爭議。

前無綫主播方健儀。（方健儀Facebook）

1999年畢業於中大新聞及傳播學院的前無綫新聞主播方健儀，也就事件表述自己的心情。她在社交平台上以一張黑白照配上「痛」字留言，暗示對中大校園的衝突感到難過。此舉卻惹來網民反感，指她於過去數月方健儀從未就反修例活動表態，經常上傳旅遊、吃喝玩樂照，因此被網民質疑她虛偽。她後來刪除帖文，改為僅以「痛」字表達心情，卻依然引起網民不滿。

方健儀表達對母校情況所思所感，引來網民攻擊，原本的帖文已經刪除。（Facebook截圖）

其實方健儀對於網民攻擊也沒有當「睇唔到」，反而向網民道歉，指自己未能有效地用文字表達所思所想，讓人產生另一種觀感，又分享自己過去專欄文章的連結，如早於10月3日公屋風波後，方健儀曾在社交媒體發表：「我確係以住過公屋為榮。」同時直指修養比金錢更加重要，她表示希望網民可以從文字中了解自己更多。

其實除了方健儀外，以下中大畢業的「女神」不少都是新聞從業員或新聞系畢業，亦曾直接表態，大概立場要夠堅定才稱得上是「真女神」。

1.陳嘉倩（2012年中大英文系畢業生）

人稱「嘉倩BB」的前無綫主播陳嘉倩，因其甜美外貌深受觀眾歡迎。前年告別無綫，到香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程，可算是內外兼備。她2012年畢業於中大英文系，就讀中大時屬於崇基學院。日前，她在Instagram上傳崇基校訓「止於至善」，意思即指在德行修為上不斷力求圓滿，自己進步之餘，也能感染他人，更以一句「The truth will set you free」勉勵學生。

2.張寶華（1995年新聞及傳播系畢業生）

前有線新聞主播張寶華，與方健儀一樣畢業於新聞及傳播學院。她擔任有線記者時，已經十分「有勇氣」。2000年，她赴北京採訪董建華述職，追問當時的中共中央總書記兼國家主席江澤民是否「欽點」董建華連任行政長官，因而被江澤民斥責「問的問題 too simple，sometimes naive. (太簡單，有時很幼稚)」。而近日，她也貫徹敢言風格，在社交媒體上公開表態。

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