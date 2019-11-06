陳百祥舌戰杜汶澤成熱話　與黃杏秀相愛40年靠「我睇唔到」?

陳百祥（阿叻）與杜汶澤一向抱持不同政見，兩人日前（5/11）在港台直播節目《視點31》交流近日對社會議題的看法。一向火爆的杜汶澤坦言這次對話是收到港台記者利君雅邀請，會盡量表現「克制」，以禮相待「自己的偶像」阿叻。

阿叻與杜汶澤的「世紀大戰」，惹來27萬人觀看，雖然偶有火花，但兩人沒有動武，也未有「互相問候」，更模仿朱凱迪和何君堯般搭膊頭合照。雖然在節目中保持禮貌，但杜汶澤在對話後接受01娛樂訪問時坦言自己很激氣，更直斥對方「沒有邏輯」，連自己說過的話也不記得，形容和對方說話是「嘥X氣！」而阿叻談及不同議題時，常常以「我睇唔到」、「我唔信」作回應，亦成為網絡熱話。

不少觀眾表示佩服杜汶澤的忍耐力，不過說到最忍得的大概就是阿叻的枕邊人黃杏秀（秀姑），兩人結婚40年，依然恩愛如昔，不時在微博放閃，相信大家也很好奇兩人保持熱戀的秘訣......

「我睇唔到」

其實阿叻過去也有不少「出位」言論，最經典包括在2013年市民為了表達政府不發免費電視牌照給香港電視，因而造成行業壟斷的不滿，發起《萬千熄機賀台慶》的公眾活動，呼籲罷看無綫「台慶」，而阿叻就挑釁說「如果可以熄機令到TVB只有兩、三點（收視），我就跪下來，一路由將軍澳（錄影廠）跪到回家！」；而他在2015年接受港台節目《我係乜乜乜》訪問時，表示自己如果是「90後」，一定做「特首」，而且會仿效新加坡成為強勢政府。認「叻」方面阿叻真是當之無愧，不過口不擇言的他不時惹來旁人反感，甚至大眾嘩然。

秀姑從不理旁人眼光，與阿叻享受甜蜜時光：

+ 5 + 4 + 3

相愛相守40年的恩愛之道



兩人相愛40年，自有一套相處之道。阿叻多年前接受媒體訪問時坦言秀姑很清楚自己狂妄自大、口不擇言的缺點，反而對方宛如完美的「仙女」，一直包容自己。或許，婚姻有時就是需要這種「我睇唔到」的智慧，放過他也是放過自己。當然不是盲目得事事都當「睇唔到」，正如秀姑也有底線，早前阿叻接受訪問時談及自己曾經想投考警察，秀姑一句「你考警察我就同你離婚」直接回絕，不用事事挑剔，偶有「爆發」令對方知你底線所在，夫妻相處之道就是如此。

「齊上齊落」曾共渡患難

其實阿叻也難得有為人稱頌的時刻，當年秀姑忙於工作時，左腹很痛因而入院檢查，發現內有雞蛋般大的腫瘤。醫生開刀才發現整個下腹已經受感染含膿，包括其中一邊的輸卵管和卵巢，情況十分嚴重。而手術過後，醫生稱秀姑懷孕機會已經很微，大手術過後，秀姑需休息三個月，當時阿叻一直在旁照顧，知道對方出事又喊得如「花面貓」，也因為此事秀姑願意嫁給當時名氣不大、還未「太叻」的阿叻。

阿叻曾公開支持警察開槍。（01娛樂/葉志明攝）

這份齊上齊落的精神一直延續至今，即使阿叻不時口出狂言讓大眾嘩然，秀姑依然不會與他「割席」，更齊齊與丈夫出席警方聚會，撐丈夫撐到底。有人說這樣的愛很盲目，但撇除旁人眼光，兩人既是夫婦，又是手足的關係在當今確實難得！