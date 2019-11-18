Selena Gomez非因情傷　患病暴肥卻遭攻擊：像45歲生5個小孩大媽

即使Justin Bieber已經和Hailey Baldwin結婚，還是會有人將Selena Gomez和Justin Bieber的名字放在一起。畢竟兩人離離合合6年，過往一直是大眾眼中般配的青梅竹馬。最近Selena推出新歌《Lose You To Love Me》訴說與前度分手的感受，再次讓人懷疑她是否「放不下」？

Instagram上擁有超過1.61億粉絲，曾經是全球最多人追蹤者的IG賬戶，這人高人氣的小天后生活似乎一直都過得不順遂。除了感情失意，27歲的她卻因為過於受矚目而承受沉重壓力，身心靈都處於不健康狀態。

Selena Gomez和Justin Bieber的一段情至今仍會被人討論。（Getty）

因身材、疤痕遭受網民攻擊

15歲就出道的她，事業上一直都很成功，由迪士尼劇集的主角到今天紅透半邊天的歌手，Selena的一言一行都是媒體和大眾眼中的焦點。她坦言自己一直受到紅斑性狼瘡、抑鬱症和高血壓困擾，去年被狗仔隊拍到身穿比堅尼的她身材有點走樣，腰間還有腎臟手術留下的疤痕。網民鋪天蓋地的攻擊隨之而來，毫不留情地嘲諷她像個45歲、生過5個孩子的大媽，直罵她很醜、很胖。

Selena受紅瘡狼斑症影響，需接受腎臟移植手術，好友Francia Raisa大方捐腎。（IG@selenagomez ）

有人說作為公眾人物就要有心理準備面對不同評論，但當這些評論是惡意的人身攻擊，又是否代表明星們要「照單全收」？Selena在節目《Giving Back Generation》重提那段備受攻擊的時光，她形容這是人生中最恐怖的時光，她也曾經為此感到情緒低落和困擾。因為藥物影響，她的體重一直都處於浮動狀態。

從前的Selena，身材較纖瘦：

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遠離社交平台、刪掉修圖App

以往的Selena面對這般負評，大概會出盡力在最短時間內減肥，這次她卻選擇更愛自己的解決方式——無視網民的攻擊。去年，她在情緒最低落的時候，選擇告別社交媒體和網絡。她把手機上的所有App刪除，只剩下一個訓練腦力的遊戲「Peak」，偶爾用朋友的手機登入到Instagram查看，限制自己花費在社交平台上的時間。

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Selena的身材雖比以前圓潤，但近照卻比以前多了笑容。（IG@selenagomez ）

沉澱4個月後，只做回最真實自己

沉澱4個月後，她重回Instagram，刪掉的修圖App沒有重新裝回，每張上傳的照片都是最真實的Selena Gomez。「我見過太多美麗的女生，因要追逐完美的形象而被摧毀。」想成為一個截然不同的人，卻忘掉欣賞自己原本的可愛之處。Selena曾經與她們一樣，但她慢慢意識到要和社交平台保持「恰當」的距離。不必花心思製造虛假的自己吸引注意和喜愛，也不用過份沉溺於社交平台，專注在現實中的生活和關係會令人更健康。她坦言現在IG只成為自己分享生活點滴的平台，「我會上傳照片，然後不會再看留言。」學懂愛自己比擁有一副完美體態更重要。