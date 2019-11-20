Ming仔修例言論粉絲大跌12萬　歷代「出事」KOL遭惡評事出有因？

屬於香港第一代Youtuber之一的Ming仔，早期以拍攝《今日freestyle》系列成名，後來拍攝的遊記也大受歡迎。只是最近他的Facebook粉絲由37萬大跌至25萬，而Youtube頻道的訂閱人數由48萬跌至39.7萬，而截稿日跌勢似乎未有停止跡象。

一眾網民發起「unfollow」Ming仔行動，全因Ming仔一段名為「和你傾政治 -- 我的角度」的直播影片。最近新婚的他，自6月以來其實從未表達過對逃犯條例修訂的看法，日前卻突然心血來潮以直播形式公開表達意見。網民主要針對他指協助抗爭者活動捐款組織「星火同盟」，是助長暴力，呼籲觀眾不要捐款。同時他又指警方與示威者的武力開始對等，此等言論惹來大批觀眾不滿，讓他的Youtube和Facebook訂閱人數在短短數小時間急速下降。

初代Youtuber Ming仔（Ming仔Facebook）

其實Ming仔事後不是沒有解釋，如他在直播說「警察份職業本身無問題，但佢哋做多咗。」他再度在facebook上解釋「做多咗」的意思，是直指包括「濫捕、實彈、電單車撞人、制服後暴打、Yellow object等等」。其後，他亦嘗試再了解「星火」背景，並指出認同其理念及捐款。可惜他第一次捐款時捐出10萬零1元，被網民貿疑「是否做帛金」，又再次激起民憤，即使已再次道歉仍指摘聲不斷。

+ 5 + 4 + 3

以下KOL都曾在香港紅極一時，你又記得他們「出事」經過嗎？

1.大佬B

大佬B（呂倩萍）可算是第一代崛起的美容Youtuber，主要在Youtube上分享美妝產品及化妝教學，並且是美妝用品店Rosy Rain的創辦人之一。只是後來她的言行引起大批網民爭議，她聲稱是自家設計的Magic Magic 隱形眼鏡，後來卻發現與日本牌子NEO的款式一樣，後來她卻死撐說「只有包裝是自己設計」，卻堅持不道歉。此後，有關她的爭議事件越來越多，Rosy Rain引入外國品牌Girlee的腮紅，卻被顧客發現他們「後期加工」貼上另一品牌「Bunny Bunny」的貼紙，被人質疑貨不對辦，讓大佬B再次受盡責備。

然而，她宛如「打不死的小強」，2015年上旬，多啦A夢粵語配音員林保全去世，大佬B竟趁機「抽水」，教人化「多啦A夢」妝容，大批網民直斥她「抽死人水」。她之後刪除影片，解釋自己「選擇用笑容及輕鬆方式來送別」，言行之間似乎毫無悔意，一眾網民都似乎不太「收貨」。

2.Bomba

Bomba在2012年開始拍攝Youtube影片，團隊由8名來自不同大專院校的學生組成，初時影片大受歡迎。他們在2013年製作的影片《女友心底話》，在Youtube年度回顧非音樂種類短片中排名第6。只是在2013年，教師林慧思在街頭「爆粗」罵警察，後來案件旺角警區重案組跟進，惹來網民非議。而Bomba在此事上支持警察，以一大篇文章為警察解釋，並且坦言「在執法時，警察是絕對有特權」，有關言論引起支持林慧思的粉絲不滿，並且揚言要取消訂閱Bomba的頻道。而之後推出「8蚊訂閱計劃」，也惹來網民嘲諷，直指其影片不夠「高質」，沒有資格收費。而他們的頻道在2017年起沒有再更新，觀眾也漸漸淡忘了他們。

Bomba對林慧思事件的評論令網民大感不滿。（Facebook截圖）

3.二汪

陪月達人二汪每天都在Facebook專頁「陪月辛酸。血。淚。屎」中分享自己的工作經歷，吸引不少網民追看。而她也因此人氣急升，更出版書籍《陪月辛酸血淚屎》。只是後來頻頻被爆出她工作時完全不專業，今年6月開始，更陸續有受害人在社交媒體專頁「倫敦人西先生手記」親述經歷。而對她的指控有常常遲到或缺席，未有清洗材料就直接烹調，更把已經發臭的隔夜飯加熱給客人吃等。這個「星級陪月」雖然之後有反駁，可是最終還是刪除了Facebook專頁，而100毛也因此與她解除出版合約。