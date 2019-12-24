日本賣斷市黑色M巾旅行必搶　環保月經內褲：乾爽效果媲美月經杯

相信每個女生都會很討厭「嗰幾日」，除了要忍受經痛之苦外，少不免要面對更換衛生巾時的尷尬感覺。以下三種月事產品，讓你每次換M巾時，不用再小心翼翼。

只限日本有售的純黑M巾。（lohaco.jp）

1.高貴純黑衛生巾

衛生巾的包裝每每都以白色或粉色為主，因此往往會較為顯眼，尤其在眾目睽睽的辦公室，每次拿M巾都要偷偷摸摸。日本個人護理品牌「elis」最近推出了純黑包裝的衛生巾，解決女生替換衛生巾時的不便。此產品在10月上旬推出時，立即被搶購一空。不少女生都大讚純黑看起來高貴優雅，外表完全不像衛生巾。而純黑的包裝內，也是平日的白色衛生巾。但目前這款衛生巾只有23cm的日用尺寸，只有日本有售，20片裝售價是398日元，下次到日本時不妨趁機入手。

2.少女口袋Size衛生巾

這款香港也有售的少女口袋棉，可愛的外觀設計完全看不出是衛生巾，即使再男生面前拿出來，也絕對不會被覺得尷尬。Instagram上有不少女生更大大方方拿着它打卡，粉嫩色系加上唇、鏡盒等圖案，可以滿足女生的少女心。衛生巾折疊得只有掌心般大，放到口袋也不會被發現。長度分成日用24cm和也用29cm，但厚度只是0.09cm，流量較多的日子未必可以派上用場。

3.環保月經內褲

衛生巾仍是大部分女生會選用的月事產品，方便即棄，但在潮濕的香港，長期帶着「尿片」難免會有侷促不適，而不少女生反映，最難的還是找個乾淨的廁所換M巾。有些女生會選用月經杯，除了環保也更舒適，只是不是人人都跨過使用月經杯的心理關口。這款由美國品牌THINX研究的月經專用內褲，既可免卻拿出M巾時的尷尬感，又能做到月經杯的乾爽效果。內褲分為4種不同吸水量，最高的「Super Hiphugger」相等於4個衛生棉條的份量，即使流量多的日子也適用。至於清潔方法只需每天回家後用凍水清洗乾淨，之後放到洗衣機清洗就可，方便易用。現時只能在美國官網訂購，然後直送到香港，女生們不妨一試。