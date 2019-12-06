日本人妻IG教收納吸6萬粉絲　逐招圖文解構　點解Muji收納唔好用

收納除了是家務，更是一門藝術。 現代人注重物質，慢慢家裡便衍生了許多雜物，加上都市人工作繁忙，回到家只想好好休息，別談甚麼收拾，然而家裡愈來愈亂，心情或多或少也會有點鼓譟。 想生活變得美好，不如花一天的時間，學學日本人妻飯島彩香的收納法吧。

日本人妻飯島彩香對收納有不少研究，2017年開始在Instagram分享，今年4月更推出著作。（miya._.m@Instagram）

來自日本的飯島彩香是一位極簡主義者，平日經常在Instagram分享她與老公收納技巧和生活，由於她的分享獨特又創新，因而吸納了6萬followers，她更在今年4月推出著作《スマホひとつで暮らしたい（只想用手機來生活）》，詳細分享她的收納法，不如學學她的簡約收納法吧。

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多種家居收納法，去旅行也貫徹極簡收納，7日旅程1個背囊便可？

對於女生來說，要衣櫥能整齊地存在着並不是易事，每次換季，或是收拾好都是非常完美的，然而只要拿起一件衣服又沒有再排列好，猶如骨牌效應，衣櫥又會再次變得雜亂，飯島彩香以往也會用儲物箱收納衣服，但她放棄了這方法並在衣櫃多弄鐵通，讓衣服從摺裝改為掛裝，分類擺放，不但可以保持衣櫥整齊，衣服一目了然，更可以讓衣服沒有太多皺摺，減少燙衣服的時間。

收納手袋也是一門繁複的學問，甚少有專門的工具整理手袋，亂放又怕把手袋壓皺，飯島彩香選擇到100円店入手書架，把手袋整齊擺放，一覽無遺，非常適合沒有塵袋和盒的手袋。

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飯島彩香是個旅行愛好者，目標是「帶着智能手機和護照便可出國旅行」。 （aya.jima@Instagram）

飯島彩香除了對執屋有一手，由於她與老公都是旅行愛好者，因而經常收拾行李，慢慢便對旅行收納也有些研究，她7日的旅行可以只帶一個背囊，可能不不像時尚達人每天不同穿搭，但對極簡穿搭的人，足夠有餘，現在飯島彩香的夢想發展至「帶着智能手機和護照便可出國旅行」。

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