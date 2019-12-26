湯唯首演古裝被批臉腫？ 2020年煲劇清單包括《三生三世枕上書》

《延禧攻略》、《如懿傳》、《皓鑭傳》這些內地古裝劇過往都引起網民的熱烈討論，更捧紅了不少內地的年輕演員。而即將來臨的2020年，也會有不少古裝大作開始播映，過去一直以演電影為主的湯唯，也首次主演古裝劇《大明風華》，飾演明朝的宣宗皇后，劇集將在12月中旬播出，讓不少觀眾期待。

湯唯在過去甚少演出電視劇，繼在2007年主演內地電視劇《女人不哭》後，她就沒有再參演電視劇。暌違電視圈12年，她這次選擇給觀眾一個驚喜，接拍近年內地大熱的宮廷劇，集數長達62集，對身為電影演員的她絕對是新挑戰。一如湯唯往日的行事作風，由《色佳》的王佳芝到《大明風華》的孫若微，每個角色都帶給觀眾新鮮感。因此，她接演的角色總如走在「鋼索」上，可能會讓她一炮而紅，又有可能讓她就此沉寂。

新劇由16歲演到70歲

湯唯在劇中飾演孫若微，劇情經過改編後，她是個遭逢靖難之變的孤女。家中被滿門炒斬，幸而被孫忠所救及收養，化名孫若微生存下去。而她入宮原本是要報家仇，卻漸漸真正地愛上了明宣宗朱瞻基，最後放下仇恨，扶助丈夫成為賢君。丈夫早逝，她以太后身份協助兒子朱祁鎮執政，是歷史上其中一個鼎鼎有名的皇后。湯唯由孫皇后的16歲演到70歲，事前又要了解明朝的歷史文化，記下古裝劇特有的文縐縐台詞，這次的劇集對她而言又是新突破。不過日前湯唯在預告片中的古裝造型亮相後，有不少網民直批湯唯臉「太腫」，但依然讓人期待湯唯在劇中展現精湛的演技。

除了湯唯的《大明風華》，2020年仍有不少古裝大作值得期待，點擊看......

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演技獲認同 卻曾被內地封殺

觀眾們的負評，身為演員的湯唯早已聽慣。2006年，湯唯這個名字還未被熟知，她出演了李安導演的《色戒》，飾演女特工王佳芝。她在電影中的表現得到行內人一致讚許，因而拿下了金馬獎第44屆金馬獎「最佳新演員獎」，同屆也被提名為最佳女主角。《色戒》讓她一炮而紅，但劇中與梁朝偉全裸出演的激情戲卻讓她被內地的影視圈封殺， 演出被指敗壞風俗，中國廣電總局發出通知予各電視台，禁止湯唯宣傳。

《色戒》讓湯唯一舉成名，卻又被封殺。（《色戒》劇照）

她趁此到英國短期留學，憑香港電影《月滿軒尼詩》再次復出，電影中的她全程以流利的廣東話演出，讓觀眾留下深刻印象，也憑此電影被提名金像獎最佳女主角。及後演出電影《北京遇上西雅圖》，票房不俗，可是之後也沒有太多代表作，電影產量也不多。或許《色戒》帶給她的影響猶在，觀眾才會錯過了她在《晚秋》中演過深沉的女囚犯、在《黃金時代》演過才女蕭紅、在即將上映的《吹哨人》中飾演打女。如今她主演的古裝劇即將上映，也不妨看看湯唯又會帶給我們怎樣的新鮮形象。