瘋狂粉絲為接近偶像整容　最後竟成功約會上床　是愛還是報復？

癡迷粉絲對偶像的愛瘋狂程度絕對超乎想象！有人不惜擲千金整容，爲了喜歡的明星而去改變自己容貌，甚至想要擁有和明星一模一樣的樣子！整容真的會令她們成爲「人生贏家」嗎？

整容翻身「醜小鴨」變「天鵝」 最後與偶像上床？

日本有位瘋狂女粉絲nemui十分迷戀日本男團HiHi Jets，但是因爲長相平平，因此在見面會上或者各種追星場合都會被偶像無視，無法引起偶像關注。當時她十分喜歡其中一名成員作間龍斗，還嘗試在Twitter上與作間龍斗聊天，但是卻沒有得到太多理會。

HiHi Jets是傑尼斯事務所旗下的男子偶像組合。（HiBshounen@FB）

死心不息的她決心整容來個徹底改造，由平平無奇的女生變成大眼睛美女，甜美模樣成功在出席偶像活動時，引起團員注意，完全沒有人認出她就是之前的nemui。

整容前流傳照片：

nemui整容前相貌平平。（ba哥專用@微博）

整容後變成大眼美女：

整容後變得漂亮的她成功接近偶像。（nemui_oyasumi_u@IG）

整容後變得更漂亮的她成功接近作間龍斗，還與橋本涼變得親近，更一起外出約會。而nemui先後與兩人上床，並將親密床照放到網上公開事件，引起網民熱議。事件曝光後，作間龍斗和橋本涼遭到所屬事務所勒令停工作處分，而兩人有份參與的舞台劇、廣告等都受到影響。

粉絲nemui與偶像的床照曝光：

雖然nemui靠整容成功蛻變，不過爲了接近偶像而付出如此之大的代價，得到的結果也是兩敗俱傷，又何苦如此呢？

點閱大圖整容後變靚圖片：

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伊朗美女變「殭屍新娘」

來自伊朗德黑蘭的一位花季少女Sahar Tabar是女星Angelina Jolie的狂熱粉絲，受到Angelina的非凡魅力所折服，她決心擁有與「偶像」一樣的美貌，有傳言說她不惜進行整容多達50次，只爲看上去和Angelina一模一樣。Sahar Tabar似乎對「變臉」一事走火入魔，照片中的她總是面目全非，樣子怪異嚇人。

少女Sahar Tabar是女星Angelina Jolie 的粉絲。（InformOverload@YouTube）

不僅如此，她的體重也過輕，維持在40kg以内，許多照片可以看見她皮包瘦骨的瘦削身形。病態恐怖照片遭到不少網友批評，Sahar Tabar則解釋相片經過化妝和修圖，並經常穿著造型的衣服和假髮，故意呈現恐怖效果，引起注意以達到娛樂效果。不過即使在淡妝之下，她的五官也相比以前有著極大的改變。根據BBC報導指，這位話題人物在10月更因涉嫌褻瀆，煽動暴力以及助長青年腐敗的罪名而被拘留。

更多Sahar Tabar驚嚇照片：

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真冰冰 假冰冰？

范冰冰精緻又立體的五官一直被拿來當作整容範本，内地網紅何承熹將自己整成與范冰冰五官極其相似的樣子，相似度可達99%。據悉她15歲就開始整容，花了8年時間，花費800萬人民幣對臉部進行改造，她在網上曬出的照片無論五官還是拍攝角度可以説是「神複製」范冰冰，她也被網友稱爲「翻版范冰冰」。

你分得出來哪個才是真正的范冰冰嗎？（范冰冰微博/A何承熹微博）

因何承熹與范冰冰容貌相似，有一定的人氣，在去年康城影展的紅地毯上何承熹也受邀參加。不過由於二人外貌太過相似，在外國人眼中更是傻傻分不清。《金融時報》及《南華早報》在報道范冰冰捲入逃稅風波的新聞中，就錯誤刊登何承熹參加康城影展的照片，因而擺出大烏龍，「撞樣」撞出國際。

何承熹成功複製女星范冰冰的容貌，結果讓衆人都分不清「真范冰冰」與「翻版范冰冰」。但是因整容失去自己容貌特色，一生都被冠上他人的名字，有著他人的影子，内心真的能夠得到滿足，真的能得到認可嗎？

點閱大圖查看更多何承熹照片：