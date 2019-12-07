男生為何「已讀不回」？堅守 5+5=10關係法則　處於愛情不敗之地

世間沒有一模一樣的人，但在感情關係中許多人卻總是會面對相同的問題，曖昧期間明明和對方聊天聊得很順利，爲什麽突然有一天他會不再回覆訊息？這時候你是否會胡思亂想，到底是對方太忙還是會歸咎於自己而心煩意亂？各方面條件可能都很滿意的對象，突然有一天消失，確實很令人沮喪，但是歸根究底發生這種情況的原因到底是什麽呢？

男生「已讀不回」的五大原因

英國約會專家馬修・赫西（Matthew Hussey）對感情問題有著自己的一套看法，他推出的新書《Get the Guy》當中也會解決情感關係中的各種「疑難雜症」。其中，許多女士都曾遭遇心儀對象突然「搞消失」的情況，到底爲什麽你想要的男人卻對你沒有興趣，發生這種令人失望的狀況，可能是因爲以下這5個原因！

爲什麽曖昧對象會「已讀不回」？（Unsplash）

一：你陷入的可能只是自己營造出的「完美假象」

Instead of falling fot the real person, you’ve fallen for an ideal. Matthew Hussey

當你發現有人和你的趣味相投，各方面條件可能都符合你的要求，你們可能都喜歡看電影、運動或者藝術，興趣愛好有相通點。同時對方也有你所欣賞的特質，因此你會慢慢將他想象成理想對象，甚至是「完美情人」。

你陷入的可能只是自己營造出的「完美假象」。（Unsplash）

一切可能都是自己想得太美好？（Unsplash） 但是這是一件十分危險的事情！「理想」不代表「適合」，一個有著不錯條件的人，並不代表他就是適合自己的對象，這是兩件完全不同性質的事。如果對方沒有想要和你有進一步關係的想法的話，他就不可能是你的「完美對象」。

二：遇見心儀對象卻失去原則

You don’t keep up your standards with the guys you like. Matthew Hussey

在不喜歡的人面前堅守自己的原則可能會很簡單，但當你真的陷入愛情喜歡一個人的時候，你的原則底綫可能會不斷後退。喜歡一個人的時候，女生會想要取悅男方，但對整件事可能並不會有幫助。相反，當你對某些事堅守原則時，可能會讓男生看見你的吸引力， 也會讓他們知道必須要更加努力才能追到你。

遇見心儀對象也不應該失去原則。（Unsplash）

「5+5=10」的愛情原理

5+5永遠等於10。（Unsplash） 馬修提到他的拳擊教練馬汀教他「5+5=10」的邏輯， 5+5永遠等於10，不會等於11，遵照你的游戲規則去執行，你就會成功。所以不管對方有多帥，不管他符合多少項你理想對象的標準，不管你們兩個人之間進行到多深層的連接，「5+5=10」不會多也不會少，所以你只要做你自己就可以了。

點閱圖片查看其餘三個原因：

+ 6 + 5 + 4

女生們！不要再因感情問題而再去捆綁自己，讓自己陷入無止境擔憂的泥沼中。過分擔憂和解讀自己或對方的行爲，對發展一段關係是沒有益處的。相反自然地做自己，不再去執著某些事情，反而會令許多困擾迎刃而解，又何必徒增煩惱呢？一段關係中「5+5」永遠等於「10」，做好自己的部分已經足夠，就算遇到「已讀不回」，也應該過繼續自己的生活。

就算遇到「已讀不回」，也應該過繼續自己的生活。（Unsplash）

參考資料：Matthew Hussey 《Get the Guy》