韓國燒酒樽將禁女星代言照　物化女性無處不在　美化酒類也是罪？

以後韓國燒酒樽上再也見不到女神代言照？相信經常去韓國旅行的人一定有試過飲燒酒，燒酒可以説是韓國最具代表性的酒類。綠色酒樽上通常會印有美麗的女明星照片，燒酒廠商也喜歡找當紅的女藝人作代言人，但是印有女明星漂亮代言照的燒酒或將成歷史......

韓國女團Red Velvet成員Irene成爲韓國燒酒集團真露的代言人。（official.chamisul@IG）

韓國人喜歡飲酒衆所皆知，幾乎每間韓國餐廳都會售賣燒酒，成爲韓國人的「必需品」。而燒酒業者爲了抓住大衆的「心」，會請來當紅的漂亮女明星做代言人，燒酒樽上會貼上她們甜美代言照，在其他國家絕無僅有，也讓韓國燒酒變得別有一番風味。曾代言過燒酒的女藝人包括有IU、Irene、秀智、娜恩、惠利、李孝利、李英愛等等。

韓國燒酒樽上印有女明星代言照片。（Chumchurum初飲初樂台灣@Facebook）

IU也曾是真露燒酒的代言人。（official.chamisul@IG）

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不過據悉韓國政府正考慮禁止將代言人照片印在燒酒樽上，以此減低國民過度飲酒的意欲。因香煙香和酒精都屬於一級致癌物，是誘發各種疾病的「罪魁禍首」，同時韓國也經常發生酒後駕駛導致的嚴重車禍。韓國政府認為女明星代言燒酒變相「美化」酒類飲品，吸引更多人飲用燒酒。

韓國燒酒會印上女明星代言照。（official.chamisul@IG）

之前韓國政府就為減低韓國國民吸煙率就推出了多種措施，包括公共場合禁煙政策、調高煙價以及在香煙的包裝上印有可怕疾病照片，從而提升阻嚇煙民的作用。但是韓國政府在抑制飲酒現象的措施卻並不積極，而且韓國也是經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中唯一一個允許女性名人照片印在酒精飲料上的國家。

燒酒是韓國人生活中不可或缺的酒類飲品。（official.chamisul@IG）

雖然目前韓國相關部門尚未對此新舉動作出最終決定，但是爲了減少未成年人飲酒的可能性，以及降低國家的酒精消耗量，這對也是件好事，不過對於女星的一班粉絲來說，又少了與偶像「見面」的機會了。

許多商品都有將女性形象「物化」、「性客體化」的傾向，要求女性代言人擺出具有性感吸引力的姿勢，或是純粹利用明星美麗外貌去美化商品，吸引男性消費者。這種會造成刻板印象、或女性商品化的商業行爲，著實不應該被宣揚和鼓勵。希望日後燒酒與女藝人不再息息相關，在展現美麗女性魅力的同時，無需再被客製化地把照片印在空蕩蕩的酒樽上。