周子瑜母女合照網友大讚　美女顏值來自遺傳　女生都長得似媽媽？

可能很多人認為女明星擁有一張精緻漂亮的面容是很自然的事情，可是這都是她們的父母賜給她們的強大基因，娛樂圈中也有不少女星公開過和母親同框的照片，當中有幾位女星的母親顏值讓不少網友感到驚艷，甚至美到可以讓女兒比下去。雖然已過了青春少艾的年紀，皮膚及身材卻仍保養得極好，完全看不出真實年齡，可想而知這些星媽在年輕的時候肯定也是風華絕代的美人。

沈月和媽媽邱淑貞

要數香港最美星二代，相信大家一定會想起邱淑貞(豆豆)的大女兒沈月，沈月完美地遺傳了媽媽的美人基因，不論是精緻五官和神韻都跟媽媽年輕時候有8成相似。現年只有18歲的沈月知名度已經很高，行過時裝騷的她不但是時裝界的寵兒，而且每次出現都成為媒體的追訪對象。

邱淑貞和女兒們出席「巴黎名媛舞會」大放光彩，美人一代同堂。(liou_jerry@IG)

沈月有如此優良的外貌，很大程度上都是遺傳了她那位女神級的媽媽，邱淑貞是80年代的性感女神，拍攝過不少家傳戶曉的經典劇集，可性感又可純情的百變形象是當時不少男生心中的夢中情人。11月30日的時候舉行了一場社交界盛宴「巴黎名媛舞會」，不少星二代或富二代都會出現在舞會上，沈月當然不能少。當時她穿上了粉紅色的晚禮服，姿態優雅而且散發甜美氣質。不過不少微博上就有網友表示認為媽媽邱淑貞更加美麗動人，51歲的邱淑貞即使站在18歲的女兒沈月旁邊依然明艷照人，魅力絲毫不減，是成熟的女人才會散發出來的光芒。

沈月「神複製」了邱淑貞的美貌：

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周子瑜和媽媽黃燕玲

韓國女團TWICE成員周子瑜人氣極高，一直都是公認的純天然美女，看了她和媽媽的合照，網友也大讚周子瑜遺傳了媽媽黃燕玲強大的美女基因。來自台南的周子瑜其實家境優渥，她的媽媽黃燕玲是醫美診所的院長，在台灣還有三間分店，而且另外還有一間咖啡店，很有商業頭腦。

周子瑜和媽媽的合照讓網友大感震驚，媽媽的顏值極高。(Twitter@aniyohaseyo50)

周子瑜和媽媽的合照公開後讓網友大感震驚，周子瑜媽媽雖然年過50歲，但是依然很漂亮，而且皮光肉滑，臉上的幾乎看不到任何皺紋，氣質高貴又優雅，讓不少人感慨原來子瑜的神仙美貌真的是來自媽媽的。不過子瑜媽媽身戚醫美診所院長，她表示自己非常著重外表，所以很愛美，也承認為了維持美貌有在臉上打過不少美容針。其實女人愛美天經地義，再看看子瑜媽媽年輕的時候根本就是一個美人胚子，和現在的子瑜對比不相伯仲。

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BLACKPINK Jennie和媽媽

韓國女團BLACKPINK出道短短數年，人氣跨越國際，特別是成員Jennie，在她還沒出道時就已經話題滿滿，不過人氣旺盛的她很少談及家人，因此不少網友對於她神秘的家庭背景非常感興趣。

Jennie甚少公開家人的長相，最近就有網友搜出了Jennie媽媽和她的合照，揭開了神秘面紗。(koreaboo)

早前Jennie到法國參加時裝騷，就有網友發現了Jennie和媽媽同框的照片，引起了一陣轟動，因為照片上的Jennie媽媽跟Jennie非常相似，神情也一模一樣，還散發著高貴的氣質。之後Jennie又多次上傳了媽媽不露面的照片，網友終於明白Jennie時尚的穿搭技巧是來自媽媽，照片中的媽媽穿搭很有品味，充滿知性又幹練的感覺。有傳Jennie媽媽是韓國娛樂公司CJ E&M的行政總裁及主要股東之一，雖然沒有證實真假，但是Jennie媽媽身上散發著女強人的感覺，氣宇不凡。

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鄧紫棋和媽媽

鄧紫棋(G.E.M)近年主力在內地發展，人氣比起在香港時有過之而無不及。初出道時的G.E.M一直被網友嘲笑包包面而且身材肥胖短小，近年她積極減肥改善飲食，身形的確變得纖瘦又苗條。G.E.M曾經公開過媽媽的合照，不少網友就大讚媽媽擁有童顏，難怪G.E.M也長著一張稚氣可愛的面孔。

G.E.M曾經公開過媽媽的合照，不少網友大讚媽媽擁有不老童顏。(G.E.M. 鄧紫棋@Facebook)

照片中媽媽除了長得年輕之外，還有一種典雅的氣息，不少人都知道G.E.M是出身音樂世家，她的媽媽畢業於上海音樂學院聲樂系，外婆年輕時曾在樂團演出，在音樂薰陶下的G.E.M自然從小就有音樂天分。G.E.M媽媽年輕時候就已經氣質和才藝並重，即使現在已年過50歲依然散發優雅氣息，跟G.E.M和妹妹合照就像是三姊妹一樣，保養得極好！