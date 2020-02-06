來自瑞典傢具生活品牌的Ikea是不少人喜歡她的產品，全因她的定價實惠又產品實用，而且設計一點也不麻虎，簡單便可以打造一個北歐風的家居。 然而，並沒有十全十美的品牌，有時有些設計、用料也會讓人失望，台灣網民曾在Facebook上討論帶哪些Ikea的產品沒有想像中好，甚至是「中伏」，購買前不妨看看。

Billy書架系列有不同大小設計，竟然會遭到用家負評。（tals.house@Instagram）

Billy書架

Billy書架系列可算是Ikea經典產品之一，早在1979年面世，多年來歷久不衰，系列有不同高度、闊度和飾面選擇，可以調校層架之餘，亦可加裝櫃門，是非常個人化的設計，但用久後，網民發現Billy層櫃不是實木而是塑合板的關係，如果放太重的東西，又或用久了層板會出現「魔鬼微笑」，即是層板向下彎曲了，非常危險又不美觀，有網民分享解決「魔鬼微笑」的方法是每隔一段時間就把木板反過來放，便可以讓曲線平衡；此外，網民40cm闊的Billy書架就算放滿了書籍也不會出現「魔鬼微笑」，反而80cm會出現這狀況，唯有不放重物，又或重物只放兩端了，當展示櫃用。

IVAR 層架竟有甲醛問題？（mydivinehome@Instagram）

IVAR層架組合

IVAR層架是品牌超過50年的產品，它以原身實心松木製造，非常耐用，而且它的層板是活動式，可按需要調整貯物空間，不少人愛用它放在客廳增加收納空間，或是在廚房和陽台增加物品擺放空間，而且只需$670便買到實木，吸引力很高。

然而，有網民指把IVAR層架放到睡房中床頭附近，隔天起床臉部便敏感起來， 台灣的空間設計師團隊Lofi house解釋，可能與甲醛有關，因為甲醛會令人眼、鼻感到刺激而敏感，只要好好除掉甲醛便不會發生這狀況；有些網民也指擔心類似問題，所以要放在較通風的位置；另外，也有網民讚層架放在廚房，用來擺放洗菜籃、電飯煲等，木頭久用也不易發霉。

網民分享IKEA買家具中伏經歷。（Lofi house@Facebook截圖）

設計團隊分享要去除新買家具的甲醛，最簡單方法是使用甲醛去除劑。（Lofi house YouTube影片截圖）

FJÄDRAR 系列性價比較好因而有更多人選擇，但網民帶回家後便立馬丟掉，為甚麼呢?（ikeausa@Instagram）

FJÄDRAR 咕𠱸芯

Ikea吸引人購物最大原因是「一站式」產品提供，你需要床架，在這裡可以同一時間買入床墊、床鋪、被鋪等，而且選擇多，總有一款會喜歡；有些人為了增添床或梳化的佈置，便會買入咕𠱸，Ikea的咕𠱸更可分開咕𠱸芯和咕𠱸套，增加顧客的選擇，而且價錢也分很多等級，由$20 - $80，當中FJÄDRAR系列性價比較好而有更多人選擇，但是網民一致認為絕不會再購入FJÄDRAR 咕𠱸芯，更想立即丟掉，雖然咕𠱸芯充滿鴨毛有承托力之餘又舒服，但他們都大喊：「超級無敵臭」，咕𠱸芯有一種濃濃的詭異臭味，更指像是有鴨子住在裡面，十分誇張。

按圖即看更多網民認為的IKEA「大伏」產品 ＝＝＞

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（資料參考：Facebook）