新垣結衣綾瀬遙都不及她﹗日男票選「如果她結婚我就罷工」女星

多年前，日本「黃金單身漢」福山雅治宣布與年輕14歲吹石一惠結婚的消息一出，震撼整個娛樂圈，不少大媽網民更高呼：「接受不了，我今年不要煮飯了！」當時他所屬的經紀公司Amuse，其股價市值更一夜之間蒸發約40億日圓，網民當時更稱這件事為「福山Lost」現象。

那時日劇《在世界中心呼喚愛》播出後，真是令不少的少女都沉迷在劇中淒美的青春愛情中，劇中綾瀬遙的演技更達到加持的作用 (《在世界中心呼喚愛》劇照)

筆者相信每一個人心目中都有一個男神或女神，當忽視從新聞上聽到自己的偶像要結婚難免會接受不了。早前，日本網民就票選一個名為「如果她結婚我就不會工作」的調查，當中位列榜首的日本女星可說是「日本劇集」的收視王，每個緋聞對象也是男神偶像級，真是難以想像她宣布結婚的時候，喜愛她的男粉絲會不會造成暴動呢？

接下圖看「如果她結婚我就罷工」的第10名至第8名日本女星：

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第2位：綾瀬遙

綾瀬遙可說是深得日本人心的一位演員 (SK-II廣告)

早前日本網民票選了一個名為「最理想身材」的日本女星，當中綾瀬遙更打進了榜單的第8名，她在日本眾多的女星當中，或許長相並不是傳統美女的標準，可是她的笑容十分可掬，笑起上來卻帶給人一種溫暖窩心的感覺。

綾瀬遙現時勇氣挑戰不同的劇路 (《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》劇照) 同時，她積極在電影圈發展，如今她也曾出演過多部耳熟能詳的電影或電視劇，例如：《海街日記》、《在世界中心呼喚愛》和《魚干女又怎樣》等等。可是，多年也甚少傳出戀情緋聞，就連她的父母在她25歲後也常常催婚，筆者也相信要是女神結婚了，一眾男粉絲可能會傷透心，不過如果可以找到理想的另一半，幸幸福福的生活下去，粉絲也會安慰。

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第1位：石原里美 (石原 さとみ)

石原里美在日本擁有大量的支持者 (ig@satomisquad)

或許在香港人心目中的「女神BB」是新垣結衣，可是在日本人的心中，石原里美才是最風靡男生的女星，不是她擁有過人的樣貌，而是她擁有獨特具個人吸引力的個性。近年來她每每推出的電視劇集總是可以吸引很多的觀眾，每套的電視劇收視也均是報捷，更是日本廣告界的寵兒。

石原里美擁有精緻的臉孔 (ig@satomisquad) 加上，她每次出場的髮型、髮色、服裝的配搭也成為不少女性的參考的潮流指標，早前也成為日本女性「心目中最理想臉蛋」，而她具獨特性的樣貌和個性也為她帶來不同的戀情，例如：有傳她與IT企業SHOWROOM社長前田裕二相戀、山下智久和瀧澤秀明等等，以上與她傳緋聞的都是型男偶像或是專業人士，難怪不少網民也表示不介紹她傳緋聞，可是不要結婚。

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資料來源：《Asagei Plus》