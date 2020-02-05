宋智孝、允兒長戴口罩肌膚保養秘訣　萬用化妝水急救出油乾燥肌

武漢疫情嚴峻，不少人長期配戴口罩來防止感染，同時也讓臉部的皮膚長期陷入侷促的空間，容易產生不同程度的皮膚問題，如皮膚敏感、黑頭粉刺、暗瘡痘痘和增加角質層等。為了解決或防止發生以上的皮膚問題，也需要對症下藥，從皮膚清潔、保濕和鎮靜上入手。

口罩也可以說是藝人外出必備的單品 (ig@my_songjihyo)

需要長期配戴口罩或許對於眾多的藝人來說是一件司空見慣的事情，有時候藝人頂著一臉憔悴的素顏現身機場時﹐也會戴上口罩來遮掩臉容或作躲避傳媒採訪之用。

前少女時代成員鄭秀妍 （Jessica）平日除了會使用精華外也常常使用化妝水 (ig@jessica.syj) 因此，藝人也同樣地面對因配戴口罩帶來的皮膚問題，當中韓國藝人宋智孝、前少女時代成員鄭秀妍 （Jessica）、允兒（YoonA）和「粉嫩女神」金智媛也是利用平平無奇的化妝水來解決以上的皮膚問題， 更讓便宜的化妝水搖身一變成為美肌神仙水。

1）化妝水充當保濕噴霧

平日宋智孝最愛把化妝水當保濕噴霧，因為方便又實用。(ig@my_songjihyo)

現年38歲，在韓國有「童顏女神」之稱的宋智孝經常以素顏示人錄製綜藝節目《Running Man》，皮膚在沒有化妝的情況下依舊是透徹明亮，令不少比她還年輕的女生羨慕不已。她曾在訪問上表示化妝水是自己在日常皮膚護理中不可或缺的好幫手，因她認為化妝水是最容易讓肌膚吸引的水狀型保養品。

宋智孝習慣把化妝水分裝在噴霧瓶，然後外出使用。(ig@my_songjihyo) 同時，市面上所售賣的保濕噴霧多數是清爽的水狀，保濕程度難免不及較為黏稠的化妝水，所以宋智孝習慣把化妝水分裝在噴霧瓶，讓自己的臉部隨時隨地得到補充水分的機會，筆者相信智孝的粉絲也曾看見她在綜藝節目中隨手噴化妝水的畫面。

按下圖看宋智孝的近照：

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2）化妝水充當面膜

鄭秀妍 （Jessica）平日會利用化妝水製成面膜 (ig@jessica.syj)

鄭秀妍 （Jessica）平日也注重不同的皮膚護理步驟(ig@jessica.syj) 有人想保持皮膚天天水潤的狀態，每晚也敷上昂貴的面膜，可是此舉卻令銀包大大受損，長期來說也不是一個好的方法。想皮膚維持水潤的狀況不妨參考「精靈女神」鄭秀妍 （Jessica）以化妝水製作簡易版面膜的方法。早前她表示自己每天清潔皮膚後，會利用化妝棉沾滿化妝水，然後在臉上濕敷約5分鐘，最後還會利用掌心輕輕在臉上拍打來幫助吸引，用後的化妝棉更可以用來擦拭頸、四肢或耳後的部位，讓全身的皮膚也可以水潤滿滿。

除此之外，韓劇「粉嫩女神」金智媛也會將化妝棉吸滿化妝水後放進冰箱約10分鐘，然後在臉上濕敷，因她說：「就算每天敷化妝水也不會對肌膚造成很大負擔，同時更能隨時維持肌膚的水感呢！」加上冰鎮後的化妝棉更可以解決敏感泛紅的皮膚情況。

接下圖看鄭秀妍 （Jessica）和金智媛的近照：

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3）化妝水是妝前救急的好幫手

允兒（YoonA）也是最喜歡化妝前用使用化妝水(ig@yoona__lim)

允兒（YoonA）與前少女時代成員鄭秀妍 （Jessica）份屬好友，想不到原來也是十分常用化妝水呢！有時間皮膚出現黑頭粉刺、過份出油或暗瘡痘痘也是因為皮膚的水份並不足夠，是因為水油不平衡的情況，不少女生也因為以上的皮膚問題變得妝感不貼服，可是並不是每個人也會帶配保濕乳液出外。

允兒（YoonA）化妝前，也是習慣先利用保濕型的化妝水搽拭全臉，然後才開始上妝 (ig@yoona__lim) 因此，允兒（YoonA）便分享一個她在朴泰輪化妝師上學習到的一個方法，便是利用沾滿化妝水的化妝棉在臉上輕輕的擦拭全臉，更指出女生如遇上鼻頭脫皮的問題，更可以輕輕在該處位置以打圈方式帶走多餘死皮，同時更可以加強滋潤乾燥的脫皮肌膚，並平滑粗糙肌膚。

接下圖看允兒（YoonA）的近照：