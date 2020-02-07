《劇場版 角落生物》（暫譯，原文：映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ）於去年11月在日本上映，票房突破 14 億日圓，更於2月5日宣布即將在香港上映，日期待定。日本更有網友表示，一家大小進場，女兒哭了，爸爸竟也哭了。 「角落生物」看似與普通可愛的卡通人物無異，一個個粉團似地，但原來角色設定別具心思，個性矛盾又孤獨，只喜歡躲在角落，十足社會上的邊緣人。可愛模樣吸引女生，並不意外，但身邊男友人竟也十分喜歡，甚至看得哭了起來。

電影講述經常到咖啡店的角落生物們，在地下室發現一本神奇的繪本，開展了一場神奇的大冒險，還有新角色登場。（San-X）

「角落生物」角色設定別具心思 劇場版情節更催淚？

「角落生物」登上大銀幕，電影講述經常到咖啡店的角落生物們，在地下室發現一本神奇的繪本，開展了一場神奇的大冒險，還有新角色登場。日本有網友表示，劇場版不減本來的魅力，一樣催淚，一家大小看畢離場，爸爸竟跟着女兒哭了起來。劇場版大受歡迎，不論男女老幼，被封為「給大人看的催淚系神作」，甚至還舉辦「男性限定放映會」，成年男性觀眾表示「看到後來會想到自己的遭遇，眼淚跟鼻水根本停不下來」。

「角落生物」大受歡迎，大人小孩、男生女生一樣喜歡，離不開獨特的角色設定，個性矛盾又孤獨，因此喜歡躲在一角，慵懶地、自在地獨自一個生活，遇上一樣孤獨又古怪的朋友，臭味相投，便一起成了「角落生物」，以下為大家解構一眾「角落生物」：

+ 14 + 13 + 12

男生女生有共鳴 只因我們也是極度矛盾的社會邊緣人？

「角落生物」與Rilakkuma鬆弛熊同由San-X公司的出品，前者劇場版在日本大受歡迎，亦將會在香港上映；後者首部定格動畫《輕鬆小熊與小薰》於去年4月在Netflix上架，鬆弛熊、小白熊與小雞幫助「OL」小薰解決生活疑難，包括公司高層欺壓、感情煩惱等等。兩套作品同樣大受歡迎，共通點就是主角們都有缺憾，而他們的結局一樣－都不一定要克服。

兒時喜愛看的卡通，主角們都是英雄人物，套上「主角光環」，能人所不能；大人喜歡看的動畫，卻是「貼地」一點點，或許明白世間英雄事不多，主角都不完美－鬆弛熊慵懶面對問題、「角落生物」更似是「loser 大集合」-河童想成為企鵝，卻沒有綠色的企鵝，因此沒有自信；北極熊偏偏怕凍；炸豬扒與炸蝦尾一樣，是被人食剩的角色；恐龍因為怕會被人抓走與害怕沒有朋友，而裝成一隻蜥蜴等等⋯⋯角色模樣可愛，可是都覺自身惹人討厭，卻努力地以自己的方式、不傷害別人，卻也不委屈自己、踏實地活着，是不是也是另類的「勵志英雄片」？