中國大媽京都掃口罩賺2千萬表演數錢　內地網美「炫富」層出不窮

武漢肺炎（2019冠狀病毒病／COVID-19）疫情持續，市面上依然「一罩難求」，各國紛紛限制口罩出口，日本成了不少人購買口罩的渠道。然而，作為口罩出產大國的日本，最近也面臨「口罩荒」，不論遊客還是日本人都買不到口罩。在日本疫情還未開始嚴峻時，早已有不少網民拍到遊客「搶購口罩」的畫面。早前，有一名長居日本的中國大媽稱自己掃光了日本京都的口罩，並因此賺了2000萬日圓（約港幣141萬），網民罵她「發災難財」，卻也有不少支持。

這名長居日本的中國女子在當地經營醫療業務，中國爆發肺炎疫情後，她掃光藥妝店內的口罩，更在微信的朋友圈上笑稱「你們千萬不要把我在京都大街小巷收口罩的事情公布出去啊，雖然我讓國內同胞高興了，可是讓日本人失望傷心絕望，有過我足跡的地方，基本上空了貨架」，態度甚為囂張。

日前，有中國女子狂掃口罩，以高價賣到中國。（東京新青年微博）

雖然她此舉讓網民不恥，但微博上仍有不少支持她的聲音。點擊看網民對她此舉的回應：

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除了在藥妝店「掃口罩」外，她更憑自己的人脈和關係，向日本醫院索取大量口罩。她自稱中國醫療物資嚴重不足，口罩用作送給中國親友。對方稱醫院的物資也短缺，最近也很難拿到口罩，該女子仍「獅子開大口」說只要能給我10箱就很好了，最後周旋一返，該醫生還是給了她5箱口罩。日前，她在網上「炫富」，貼出2000萬日圓的現金照，稱「忙活了這麼久也只賺了這麼點，沒想到數錢數得指甲都磨掉了」，惹起網民大罵她發「災難財」，被起底後，她拍攝影片道歉，但依然讓網民十分不滿。其實，中國也有不少「炫富」女惹來爭議，而不少最後更「炫富」炫出禍。

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1.郭美美

郭美美可謂是第一代的「炫富」網絡名人，在微博上開設以「郭美美 baby」為名的賬號，更自稱是「中國紅十字會商業總經理」，多次上傳名牌袋、名車等照片，讓網民質疑中國紅十字會的捐款去向。最後中國紅十字會發聲明澄清郭美美並非該會成員，並且以虛構事實、擾亂公共秩序為由向公安機關報案。

而她的行事過於高調，本身只是出身平凡家庭的她，據聞她的收入就是「性交易」和賭博。她在2014年因涉嫌開設賭場罪被捕，最後罪成被判處5年有期徒刑。近日出獄，開設微博賬號「郭美May努力努力」，分享人生感悟，一改過去態度。

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