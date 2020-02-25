蜘蛛俠Tom Holland刪IG令女生心碎　卻為一人破戒？揭患難見真情

蜘蛛俠Tom Holland於月初表示，希望自己能把專注力從社交媒體上放回現實生活，所以決定刪除手機上的IG App，消息令無數粉絲大感不捨。不過兩個星期後，Tom Holland卻為了一個人再次更新IG動態。

Tom Holland毫無警示地宣布自己將退出IG，並把手機上的IG App也一併刪除。(IG@tomholland2013)

23歲的Tom Holland憑藉可愛直率的個性成為一眾女生的男神新寵，IG更是擁有超過3350萬追蹤者。與其他年輕人一樣，IG是Tom Holland最常使用的社交媒體之一，只是他發現，自己的生活開始被IG控制。為了要把注意力重新放在真實的人生上，Tom Holland毫無警示地宣布自己將退出IG，並把手機上的IG App也一併刪除。

「我驚覺自己花費在社交媒體上的時間，已經遠遠超越我認真享受生活的片刻。」（IG＠tomholland2013）

他續指自己與很多人一樣，陷入社交媒體的假象而不能自拔，對IG的依賴到達癡迷的程度：「我驚覺自己花費在社交媒體上的時間，已經遠遠超越我認真享受生活的片刻；我無時無刻都在檢查自己獲得了多少人點讚，或閱讀網友對我的照片留下了甚麼評論。」

按圖回顧Tom Holland IG上的趣怪照片：

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正當大家還在為Tom Holland退出IG而感到惋惜之際，他卻於22日更新了出席電影《1/2的魔法》（Onward）宣傳活動的照片，這個突如其來的舉動叫粉絲驚喜。而令Tom Holland破戒重回IG的，原來是與他情同兄弟的男星Chris Pratt。

Tom Holland與Chris Pratt於電影中為一對兄弟配音，而現實中，Chris Pratt於Tom Holland的心目中亦是大哥一般的存在。在初加入Marvel的大家庭時，19歲的Tom Holland一時間並未能應付各方面的壓力，他形容那年自己的人生完全顛倒。幸好過程中他得到了Chris Pratt的指導，對於Tom Holland來說，Chris Pratt就像是一個充滿智慧的大哥。

令Tom Holland破戒重回IG的，原來是與他情同兄弟的男星Chris Pratt。（IG＠tomholland2013）

在早前Sony Pictures與Marvel爭奪蜘蛛俠版權的風波中，Chris Pratt也適時地給予了Tom Holland極大的鼓勵。Tom Holland曾表示可以認識Chris Pratt是一件美好的事，「他是我打從心底裡仰慕的人，也是我非常欣賞的人。我很高興我們是好夥伴。」而Chris Pratt亦坦言自己非常喜歡Tom Holland，並早已視他為自己的兄弟。