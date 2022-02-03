Superfood牛油果近年成為女生們推崇的健康食材，營養豐富更有助減肥。原來除了果肉，牛油果核同樣有益，用以泡茶更有令人驚喜的減肥功效。



原來除了果肉，牛油果核同樣有益，用以泡茶更有令人驚喜的減肥功效。(Kelly Sikkema/unsplash)

風靡日本、被喻為減肥「孟婆湯」的牛油果核茶，有說是喝後有助抑制食慾，忘記要吃零食的健康減肥飲品。日本節目《解決！ナイナイアンサー》為證明牛油果核茶的減肥功效，邀請了搞笑藝人吉田有里進行實測。吉田有里是繼渡邊直美後，日本第二代棉花糖女孩的代表，她每日於飯後飲用一杯牛油果核茶，兩星期後，成功減去了8kg，接近18磅，腰圍也從113cm減至105cm，瘦了整整8cm，約3.6吋。

【按圖看】吉田有里是繼渡邊直美後，日本第二代棉花糖女孩代表：

營養師望月理惠子於節目上解釋，牛油果核含有豐富的水溶性膳食纖維，容易令人產生飽腹感，有效減低食量與熱量攝取。而吉田有里亦分享，飲用牛油果核茶後排便更順暢，亦有效抑制食慾，令她大大減少進食零食。

按圖看牛油果果核茶的製作方法：

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，牛油果核茶確實擁有減肥的效果。她解釋果核作為植物的種子，於整個果實中最具營養價值。故牛油果肉包含的單元不飽和脂肪與營養，果核也同樣擁有。Stephanie續指，外國有研究證明，兩份分別含有不飽和脂肪（屬好脂肪）與含飽和脂肪（屬壞脂肪）的食物，即使擁有同等卡路里，進食比每天所需卡路里量少的不飽和脂肪食物不會增加體重，甚至能減重。相反，進食同等分量含飽和脂肪的食物則會令體重增加。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，牛油果核茶確實擁有減肥的效果。（Alina Karpenko／unsplash）

牛油果與果核除了含有對身體有益的不飽和脂肪外，更含有抵抗自由基傷害的抗氧化劑、纖維、維他命C等營養，深受不少明星歡迎。下次進食牛油果時就別浪費果核，嘗試以牛油果核茶取代高糖的珍珠奶茶與汽水，輕鬆減重消脂。不過每個人身質不同，減肥效果亦有分別，飲用前不妨先諮詢專業意見。

【按圖看】喜歡以牛油果美容減重的明星及其方法：