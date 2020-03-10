【梨泰院Class】金多美單眼皮另類爆紅　唔靠樣成「韓版魏瓔珞」

最近韓劇《梨泰院Class》成為不少人的「煲劇清單」之一，由朴敘俊飾演的朴世路與爸爸相依為命，爸爸卻因富二代導致的交通意外離世，他因而下定決心向害死自己爸爸的家族報仇。男神朴敘俊在劇中的「暖男」形象固然俘虜不少女生的心，但霸氣女主角金多美在女生眼中也很有魅力，更有人指絕不委曲求全的她與《延禧攻略》中的「魏瓔珞」有幾分相似。

金多美第一次參演韓國劇集便顛覆了觀眾對女主角一定要「善良、毫無心機」的看法，而擁有單眼皮、鼻子不算高挺、「包包臉」的她也不是第一眼就讓人驚艷的美女，但有個性的她反而更能讓觀眾留下深刻印象。2017年才出道的她翌年已在電影《魔女》中獨挑大樑，在大鐘獎、青龍電影獎中奪得新人獎，出道不久就擁有自己的代表作，因而有「怪物新人」之稱。其實在韓國演藝圈中，亦有不少如金多美般的「非典型美女」，甫出道時未必能吸引觀眾注意，但久而久之便能發掘她們的耀眼之處，身處「整容大國」，這種不一樣的美反而讓人百看不厭。

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1.孔孝真

39歲的孔孝真出道20年，與無數「男神」合作，她卻從來不以姣好的外形見稱，常常被人與同期出道的全智賢、金泰熙作比較，並嘲諷她是演不了女主角的「大媽臉」。然而，幾乎每套由她主演的劇集都會獲得好評，最近演出的《山茶花開時》也獲得超過10%的收視。她自知不是典型美女，從前也曾經因為外貌而自卑，但後來轉念一想「要是每個人都那麼漂亮，那多沒意思。」身為演員的她，最在意的反而是自己的演技，她很怕觀眾覺得自己每次演出都「演得差不多」，因此一直在演技上尋求突破，在挑選劇本上也會花不少心思。不靠樣貌，只靠實力，大概就孔孝真能持續地成為「韓劇女王」的原因。

2.朴素淡

韓國電影《上流寄生族》在今年奧斯卡頒獎禮中收穫滿滿，奪得4個獎項，成為第一部獲得「最佳影片」的亞洲及非英語電影，讓電影中的演員漸漸受到注目。在劇中飾演窮人家女兒金基婷的28歲演員朴素淡備受觸目，2013年出道至今，星途卻一直半紅不黑。單眼皮、小眼睛的她並不是典型瓜子臉、大眼睛的美女，卻很有個性。雖然工作際遇不算順遂，卻無損她對工作的專業態度，拍攝電影《黑祭司》為了角色而剃光頭，在《灰姑娘與四騎士》與3個男神有對手戲，也能保持自信。

3.金高恩

28歲金高恩與朴素淡一樣是單眼皮、小眼睛的美女代表，2012年出道，過去大多出現在電影銀幕，2016年因主演《孤單又燦爛的神－鬼怪》而廣為觀眾認識。雖然人氣急升，負評也隨之而來，當她上傳素顏照時，有人甚至到她的Instagram上留言「長得真平凡」、「真醜」，也有人直言她「配不起」男主角孔劉，她事後刪除了素顏照，也曾經因為種種評論而情緒低落，「閉關」半年，調整情緒後，才重新開始演藝工作。

4.李絮

30歲的李絮以模特兒身份出道，不是千篇一律的外貌和氣質讓她成為韓國《VOGUE》、《Harper’s BAZAAR》等著名時尚雜誌的常用模特兒。擁有圓臉、單眼皮的她臉孔不及其他女星精緻，但辨識度很高，而且久看也很「順眼」。她過去演過不同類型的角色，在電影《情慾誘惑》飾演與有婦之夫糾纏的處女、在劇集《今生是第一次》飾演女強人，每個角色都呈現得活靈活現，帶給觀眾驚喜。