陳法拉曬15年前娘爆舊照　宋慧喬黑歷史點只一張　濃妝更醜還有她

38歲女星陳法拉近年事業愛情兩得意，「離巢」無綫之後到著名的戲劇學院The Juilliard School修讀戲劇碩士，之後進軍美劇界。而去年與拍拖3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov結婚，婚後不時放閃。

日前，她在Instagram上傳自己15年前拍攝的雜誌照片，照片中的她濃妝艷抹，貼上假眼睫毛，雙頰是厚重的橙紅色胭脂。有網民留言大讚法拉出道以來樣貌完全沒有變化，有人則覺得現在的法拉比以前更漂亮。她現在的妝容都是偏向自然，皮膚狀況很好的她無需使用太厚重的粉底，修得整齊的眉毛及偏裸色的唇膏，輕輕一抹已經能突顯她的氣質，濃妝反而顯得她年紀更大。其實除了法拉之外，不少女星也難以「Carry」濃妝，甚至素顏也比濃妝艷抹更加好看。

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1.宋慧喬

韓國女星宋慧喬90年代出道，因為拍攝劇集《藍色生死戀》而廣為觀眾認識。她是不少人眼中的女神，曾經也有過在穿搭上、妝容上「炒車」的時刻。近年多走清純、自然路線的喬妹，已經甚少出現妝容「失手」的時刻。不久前，喬妹受邀到美國看Show，她在Instagram上傳活動照，罕有地挑戰了「煙燻眼妝」，不少網民都直指這種風格與喬妹不太相襯，簡簡單單的喬妹才是美。

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2.湯唯

電影女星湯唯因為電影《色戒》成名，將張愛玲小說中的王佳芝演繹得淋漓盡致。湯唯的父親是畫家，她自言曾經想過做畫家，可能受到家庭環境熏陶，湯唯每次出現總帶濃重的文藝氣息。她並不是典型美女，但有自己獨特的氣質。她在《色戒》裏以濃妝旗袍上鏡，當時顯得她成熟、有女人味，但近年再以濃妝示人時，卻有網民直言她像大媽。臉形較小，五官較集中的她，自然淡妝更能突出她的氣質。

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3.林依晨

「零負評女神」林依晨本身就是童顏美女，37歲的她看起來與初出道時的樣子沒有太大分別，保養得宜的她常常在社交媒體上大方分享素顏照，天生麗質讓不少粉絲大讚。平日也多以淡妝示人，但偶爾出席隆重活動時也會以「濃妝Look」示人，雖然予觀眾一種新鮮的感覺，但大部分人還是覺得小清新形象較適合她。