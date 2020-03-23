近日新冠肺炎確診人數不斷增加，行政長官林鄭月娥今日（23日）宣布，為減少社交接觸及聚集，將修例禁止全港約8600家領有酒牌的酒吧、食肆、會所賣酒。更表明原因是「飲醉少少就會有一些親密行為，增加交叉感染風險。」 人大了，下班後的消遣就是跟朋友喝兩杯，藉助酒精放鬆，與朋友一起分享在職場上遇到的倒霉事。喝得半醉是剛好，一不留神喝多了，有可能會做出讓自己悔恨舉動而渾然不知。到底12星座酒醉後反應如何，是否會像林鄭所指，做出「親密行為」？

林鄭月娥今日（23日）召開記者會，宣布新一批抗疫措施，當中包括由星期三（25）日凌晨起，為期14天，所有海外居民飛抵本港不准入境。同時，亦包括修例禁止餐廳、酒吧等賣酒，減低傳播風險。（羅君豪攝／01新聞）

醉酒這回事，最有趣的是大部分愛喝酒的人，都會懂得分寸，不會讓自己輕易喝醉，保持清醒才能仔細品酒。偶爾靠酒精放鬆的人，最喜歡喝得幾分醉的感覺，既不會失去理智，又能暫且脫離一下現實。最容易喝得爛醉反而是借酒消愁的人，當刻的痛苦，希望用酒精麻醉，平日壓抑着的負面情緒，也能憑着酒精爆發，讓你可以有一刻不顧形象地在旁人面前大哭大鬧。

喝醉之後，你會變得瘋狂嗎？（《阿姐萬萬醉》劇照）

喝醉後發酒瘋當事人通常會「斷片」，渾然忘記自己的瘋狂行為，但身邊好友卻可能永生難忘，既要忍受旁人的異樣眼光，又要忙着照顧喝醉的朋友。12星座喝醉後，各自的瘋狂行為到底是甚麼？

5月13日生日的林鄭月娥，認真嚴肅都是典型金牛座性格，未知酒後的她又是否出現「金牛酒後反應」？（盧翊銘攝／01新聞）

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