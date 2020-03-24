韓國人氣女團TWICE成員之一周子瑜（Tzuyu）人氣高企，即將4月27日推出首本個人寫真《Yes, I am Tzuyu.》。TWICE官方Twitter公開消息後，40分鐘內就有超過2.9萬人讚好，逾9,500人轉發。消息一出，一眾網民大叫期待，有的紛紛比較TWICE與周子瑜個人的知名度，正所謂人紅是非多，網民對她的輿論真是兩極化！為何周子瑜竟能脫離團隊，登上女神寶座，更深受國際歡迎？

周子瑜的首本個人寫真《Yes, I am Tzuyu.》，當然不乏女神可愛之作，有很多男友視角，定能觸動一眾粉絲，締造心動的戀愛氣泡。寫真內有明信片組及照片卡，更有兩去款封面，分別是戀愛粉紅色的Peach ver.與優雅粉藍色的Blue ver.，供粉絲選擇。另外其中有50張「Special Ticket（特別票券）」會隨機封入在初回限定版之中，讓抽中的粉絲可以憑卷參與「《Yes, I am Tzuyu.》發行紀念粉絲簽名會」，與女神親身見面，不過活動的詳細日程及地點卻要待日後通知。

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周子瑜V.S. TWICE 誰有名氣？

如果團體中有成員別具名氣，通常都會被公司安排推出個人單曲，很少會推出自己個人寫真。所以當周子瑜脫離TWICE的名下，而推出單人寫真集，確實令到不少網友驚訝、疑惑！之前PTT Gossiping論壇有網民發表「子瑜個人知名度是不是大於 TWICE ？」的文章，討論她的人氣。不少網民回應力指周子瑜不只在韓國台灣人氣高企，更是在全球人氣最高。的確，周子瑜的清純美貌早就在國際上有一個肯定，她連續5年入選成為世界百大最美臉孔，2019年更成為「全球百大美女第一名」讓整個個人知名度都大勝！實在難怪公司為何特別為她推出個人寫真，展現她的美貌！不過光是美貌，都不可能引起世界回響，到底她是如何做到的？

周子瑜終於世界第一，成功居於「2019全球百大美女第一位」(TC Candler youtube截圖)

精靈射箭 揚名至印度

不能不說，周子瑜的運動細胞超好，而她這一種氣質更是觸動世人的眼球。2016年周子瑜參加偶像運動會，在射箭項目的影片中，她拉起弓箭的姿勢正規，在射箭一刻她的秀髮更加隨之飄起，仙氣逼人！這條影片隨即製成Gif熱傳，當時就連《雷神索爾3：諸神黃昏》導演泰卡瓦提提以及《魔鬼剋星》導演保羅費格都在twitter上轉發Gif。

holy shit this is the most badass dramatic & graceful thing i've ever seen pic.twitter.com/RBUZAC3i3V — nallie (@TWICETW1CE) September 10, 2016

翌年她的射箭影片更加被印度媒體轉載，以為她是專業的選手，令她在外國的聲名大噪。上年偶像運動會中，她穿起一身精靈紅披肩出席項目，她的射箭技術比以往進步，完美地四箭正中紅心，引起歡呼熱話！其實她為這場賽事，一直都默默努力付出，因而獲得射箭女神的美名。別以為這是一件小事，卻令子瑜的知名度水漲船高，成功引起國際上的注意。

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抗疫天使 被網友狠罵！

近來一眾南韓藝人紛紛捐款，女神在對抗疫情上都不遺餘力，不過人紅是非多，她台灣人的身份，導致她與其他成員的名氣而有所不同！之前周子瑜捐贈5千萬韓元（約32萬港元）給予社會愛心公益基金會，以用作購買醫護人員的防護服、口罩等防疫用品，引來韓國粉絲留言讚美周子瑜是天使，人美心善，擁有美麗的靈魂。不過事情，引來部分中國網友對她群起謾罵，批評她沒有為中國防疫捐款，重提以前有關子瑜曾捲入「台獨」爭議的事，更登上微博熱搜。

公益之路瑜你同行。(暖流計劃@微博)

直至微博「暖流計劃」官方帳號發出周子瑜捐款30萬人民幣（約33萬港元）的感謝狀，以證實周子瑜有為中國防疫捐款，表示她的捐款將主要用於採購醫用防護面罩，以支持暖流計劃疫情防控，令一眾酸民打臉。此筆捐款兌換匯率來比較，確實比捐給韓國防疫的多。周子瑜確實人美心善，對抗疫情十分慷慨，全不失女神光環。

重情之人 不忘家鄉

周子瑜於國二時，中斷學業遠赴韓國當練習生，不過她從不忘記自己母校，上年母校校慶，她亦有為此拍攝一條祝賀影片。日前周子瑜的母校「台南市立復興國中」就在Facebook上發上帖文，將她的善舉曝光，透露她在今年初為清寒、突發變故與低收入戶的學弟妹特別捐款，讓他們安心就學。她不只有愛心和善良，更是一個十分念舊的人！即使疫情期間，她當然不會忘記身處台灣的母親，無懼居家隔離依然回家探望，不過她卻因為缺席TWICE的活動，而被TWICE成員如此的戲弄......

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周子瑜不只樣子出眾，運動細胞亦十分強勁，即使她有了名氣，她依然在有能力之內，為疫情盡一份力，確真是人美心善，難怪登上世界級女神。

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