Dior推Oblique復古緹花氣墊粉餅　如「美妝版手袋」撼動女生心﹗

近日日本網紅在Instagram發布了一張Dior新品氣墊粉餅的照片，旋即轟動美妝界！全因Dior 將Dior Oblique手袋系列的Monogram復古緹花圖案，應用在氣墊粉盒上，猶如一個迷你小圓形手袋般，撼動女生心﹗此品是Dior繼今年8月推出皮製壓紋Dior Forever Perfect Couture Cushion後，將於明年1月推出的限量版「復古花秋冬氣墊粉底」，不只擁有Monogram的立體刺繡設計，更與深受歡迎的「SADDLE海軍藍Dior Oblique刺繡帆布腰包」花紋完全一樣。雖然尚未推出，卻引來大批Dior迷關注，Monogram 圖案復古妝品絕對是潮品！其實今個秋冬多個品牌都紛紛推出具復古特色的妝品，實在不容錯過﹗

Dior 復古花秋冬氣墊粉底將於2020年一月在日本優先上市！(Instagram@miho_ishii )

限量版氣墊粉底暫時在2020年1月17日率先在日本上市，不過售價尚未公布。今次Dior Forever Perfect Couture Cushion包裝引用經典 Dior Oblique 斜紋的印花，即是「 Dior Oblique刺繡帆布腰包」的花紋，更加不忘車縫字樣「Christian Dior Paris」，摸上手的質感更是跟足包包的帆布一樣無誤，整個氣墊粉底秋冬感十足。 為方便女生攜帶，今次Perfect Couture Cushion的大小比以往薄。

從側邊望，Dior 復古花秋冬氣墊粉盒的設計確實十分薄。(Instagram@miho_ishii)

粉底方面，當然是用最好口碑的「恆久貼肌氣墊粉底」，再配上長效水潤保濕的微霧奶油肌妝效，讓底妝能夠24小時持久保持，適合混合肌、乾肌使用，創造具光澤感無瑕的自然妝感，它更有三種顏色切合亞洲女生膚色，光感自然。期待在香港發售。

【海軍藍DIOR_OBLIQUE刺繡帆布腰包】都有車縫字樣「Christian Dior Paris」，引用經典 Dior Oblique 的印花。 (Dior官網)

Dior 的馬鞍包Saddle Bag於2000年春夏亮相，成為首席設計師的經典之作，款式一直都是以復古logo monogram為圖案，吸引各個時尚名人推崇入手。近年Dior Oblique Book tote bag更成為大熱，甚至獲名牌估價app評為今季最值得投資的名牌手袋第二位，而Saddle海軍藍Dior oblique 刺繡帆布腰包其實都是採用點綴標誌性的Oblique圖案帆布，盡顯都市時尚風範。

【點撃看】Dior 最秋冬花紋Oblique精品推介一覽

+ 7 + 6 + 5

Dior可說了解女生心，善用品牌經典的設計融入美妝品中，令妝品充滿時尚感，過去，Dior推出不少甚具話題性的特別版氣墊粉餅，引起一時熱話。

【按圖看】回顧Dior其他具甚話題性的氣墊粉餅：

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今季特別版粉盒推薦：

雪花秀ShineClassic Multi Powder Compact Limited Edition（雪花秀）

雪花秀(韓國皇室傳統氣墊粉底)

雪花秀為慶祝ShineClassic彩妝成立17週年，今次與傳統七寶琺瑯工藝大師Noh Yong-sook合作，將推出全新限量氣墊粉底。外殼更加是以韓國傳統琺瑯工藝為主，再配上牡丹傳統圖騰，獨特華麗復古風。由於古時皇室物品都經常用到代表財富的牡丹，所以今次設計將象徵財富與長壽的牡丹繪製出來，盛載祝福。當中更加利用韓國傳統七寶琺瑯工藝，以獨特金屬上色方法技術，在金屬表面塗上顏色的釉料或搪瓷再放入窯爐中烘烤。大大提升氣墊粉底的收藏價值。

【按圖看】粉底可以護膚？修護OO成分？

The history of Whoo(皇室珠寶)

早前The history of Whoo 都趁秋冬推出一個融合護膚品及彩妝的天率丹奢華精萃氣墊粉底，今次包裝設計更以皇室專用的「金銀絲細工」作藍本，簡直是宮廷級工藝點綴化妝細節。氣墊粉底配合純金色調，加上精細閃石、仿珍珠的花飾，包裝盒亦又模仿珠寶盒包裝，整個包裝都十分高貴大方！

【復古妝品熱】今個秋冬不容錯過的限量妝品

ZEESEA+大英博物館(埃及妖后系列)

雖然ZEESEA是平價美妝品牌，但今次與大英博物館推出一系列埃及圖騰美妝品，包括粉餅、唇膏、眼影盤全都充滿埃及風格，聯名彩妝本是十分爆紅的事，金色埃及風格圖騰更令人超心動！眼影盤分別以埃及聖甲蟲、法老、安德森貓為包裝設計，眼影有16隻色，有霧面、珠光。廣告中，埃及豔后御用的#03CLEOPATRA(Coral Peach dish）蜜桃磚紅色調，打造出神秘感的立體眼妝。這個眼盤不只是充滿收藏價值，是真的有實用性。值得一提的當然還有造工精細的唇膏，在整支唇膏上刻有圖騰，非常精緻有特色，真的不捨得使用。

【按圖看】小紅書爆紅埃及聖甲蟲、法老、安德森貓！眼盤必買，超上色！

+ 3 + 2

Gucci 限量炫閃唇膏

Alessandro Michele自2015年擔任Gucci創意總監後，不時帶來驚喜，先在去年9月創立「Gucci Beauty」IG帳號，今年5月推出全新58色唇膏，最近Alessandro Michele推出全新假日限量版Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏，用色非常大膽，25色號Goldie Red（米開理紅）是Alessandro Michele親自挑選的經典紅色，而710 Fay Turquoise（沙弗萊綠）則是帶著閃耀的藍，猶如午夜星空一樣迷人，更採用三種不同類型的亮粉打造立體閃耀妝容。唇膏以金管包裝，刻劃圖案靈感源自於Art Deco風格，分別配上桃紅色及綠色外蓋，十分型格。

【按圖看】假日限量版Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏，用色非常大膽：

今期流行的復古美妝品都令人心動，看來又要大手購入！

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