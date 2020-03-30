荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚家暴案再有意想不到的進展，繼早前流出的電話錄音令事件來一個鋒迴路轉，證明Johnny Depp才是案中的受害者。

近日英國《每日郵報》再公開2015年Amber Heard更與前男友Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在電梯親密擁抱的閉路電視影片，影片曝光後大量網民指責女方背夫婚內出軌，更令Elon Musk 捲入撲朔迷離的三角關係當中。

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚家暴案再有意想不到的進展(ig@amberheard)

Johnny Depp與電影《水行俠》女主角Amber Heard的家暴案真相愈揭愈明，繼早前外媒流出電話錄音後，近日英國《每日郵報》圖文並茂刊登一段女方在2015年婚內出軌Elon Musk的閉路電視片段。片段可見Amber穿上泳衣並披上毛巾，與男方一同乘坐升降機時做出親密行為，Elon Musk更按捺不住熱情從後環抱女方，更有知情人士報稱當時Johnny Depp外出拍戲，女方便抵擋不住誘惑帶同男方前往居住地方，發展不為人知的關係，報導一出後，Amber Heard婚外情的緋聞更鬧得沸沸揚揚，令她再次受人非議。

按下圖回顧尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的照片：

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家暴案各執一詞？女方男女通吃是雙性戀者 離婚後不愁愛情

近日英國《每日郵報》公開2015年Amber Heard更與前男友Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在電梯親密擁抱的閉路電視影片(ig@amberheard)

其實Amber Heard與Johnny Depp早於2015年結婚，雖當時已有傳Amber Heard是介入男方與法國女星Vanessa Paradis戀情的第三者，不過戀愛大過天，可惜兩人結婚一年多便由女方單方面宣告離婚收埸，Amber更在離婚1年後控告男方在婚內家暴她，令她心灰意冷離婚。當時單方面離婚後的Amber敢做敢為，與Elon Musk建立短暫且離離合合的戀愛關係。

Amber Heard被指身穿泳衣與Elon Musk在電梯中打得火熱(ig@elonmusk)

其後，女方有在《華盛頓郵報》刊登專欄，並說明自己受到家暴的心路歷程，種種嚴厲指責矛頭直指Johnny Depp，最後事件來一個鋒迴路轉，女方現時被指無中生有，更受盡千夫所指，但仍無阻Amber我行我素的個性，她更直認自己是一位雙性戀者，在家暴案鬧得全城嘩然的時候，在機場拖著美國藝術家女友Tasya van Ree，更大方在網上分享由女方操刀的「床上照」，照片上的Amber也裸露整大片的背部，讓人隱約看到她在背後刺上的詩句紋身。

安柏赫德（Amber Heard）曾坦承自己是雙性戀者(ig@amberheard)

「我愛你，猶如將被愛的某些神秘事物。在影子和靈魂之間秘密地愛。I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.」 智利詩人Pablo Neruda

她曾在訪問透過她愛讀智利詩人Pablo Neruda與雙性戀女作家Edna St. Vincent Millay的文字，但智利詩人在回憶錄中，坦承自己曾強暴一名少女，更說自己是用力抓住對方的手腕，並強行拉對方回到自己的臥室進行強暴。Amber Heard直言不諱說自己愛這位的詩人的文字與她在一個訪問中的獨白心境所說的一樣。

「我一生最害怕的事就是可能失去自由。因為自由和自在是我經過過很多的努力才可換來。」 Amber Heard

雖然最後Amber Heard與藝術家女友分開，也與眾人口中的才子Elon Musk和巨星Johnny Depp分手收場，但她隨即也戀上驚悚電影導演Andy Muschietti，男方在街上熱吻她的照片也快速地在網上流傳，讓自己的愛情沒有一刻是停下來，或許她在認為流連在愛情的旋渦中才是讓自己獲得更多的自主權，不斷的換畫是讓自己在愛情中有更多的選擇和自主權，不是成為誰人的附屬品或被一段愛情所綁住。

【按圖看】更多Amber Heard近日的個人照：

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或許Amber Heard 發生婚外情是一個不爭的事實，但為何女方會選擇在婚內出軌，讓自己有機會成為別人口中的「壞女人」也甘願冒這個險呢？根據書本《第三者的誕生：出軌行為的再思》剖釋婚外戀情產生的原因，按下圖了解更多！

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資料來源：dailymail，tv100，《第三者的誕生：出軌行為的再思》