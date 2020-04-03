「小時了了，大未必佳」？許多童星出身的明星，從小獲得「伯樂」賞識，出演佳作爆紅，前途看似一片光明，但是小小年紀就嘗盡勝利滋味，難免會被虛榮與光鮮亮麗的外表衝昏腦袋，有哪些曾經迷失自我的爆紅童星呢？

# Daniel Radcliffe——代表作《Harry Potter》

作為紅遍全球的《Harry Potter》系列電影男主角扮演者Daniel Radcliffe，2001年出演第一部《Harry Potter and the Philosopher's Stone》而一夕爆紅，並開始了長達10年的魔法之旅。或許很多人都認為Daniel是人生勝利組，得到如此適合自己的角色，又能及早成名。可是對於Daniel來説，他的内心是十分掙扎且痛苦的，他向外界透露「Harry Potter」這個角色帶給他的影響，不是全都是正面的。

Daniel Radcliffe扮演「Harry Potter」角色深入民心。（harrypottermovie@FB）

When you’ve spent 10 years in a certain place with a group of people, suddenly that goes, you do sort of go ‘What am I going to do now? Daniel Radcliffe

拍攝系列電影後的成名壓力，讓Daniel一度感覺很迷茫，經歷了極大成功之後，他不知道人生的下一步應該做什麼，這導致他開始酗酒。Daniel發現即使去酒吧喝酒，人們仍然會以「Harry Potter」這個角色的眼光來看他，會說：「快看！Harry Potter在酒吧喝醉了！」

過早成名，走上高峰的Daniel名利雙收之餘，也將自己推入了低谷，靠酗酒尋找慰藉。他說當時唯一可以逃避眾人視綫的方法，就是將自己灌得爛醉。所幸在家人和朋友的幫助下他回歸正途，不再迷失在酒精之中，重新審視自己的生活。對於是否再以「Harry Potter」身份回歸相關系列作品，Daniel堅決否認，表示自己喜歡現在的生活模式，不會再簽約出演任何系列作品，讓一切重蹈覆轍。

有不少人表示Daniel Radcliffe愈來愈殘。（gettyimages）

更多Daniel Radcliffe近照：

#Macaulay Culkin——代表作《Home Alone》（寶貝智多星）

1990年上映的經典電影《寶貝智多星》系列當初可謂紅透半邊天，飾演電影男主角的童星Macaulay Culkin曾被美國有線電視評選為「百大偉大童星」。電影中淘氣又機智的「Kevin」，鬼靈精怪形象深入民心，而Macaulay Culkin也一舉成名，成為當時荷里活報酬最高的童星。

可惜就在眾人以為Macaulay Culkin人生之路將會繼續一帆風順、星光熠熠之時，他卻步入歧途，據悉當時父母離異對其影響極大，失去家庭溫暖的他開始沉溺於菸酒、毒品之中，一時之間關於Macaulay Culkin的全是負面新聞。2012年Macaulay Culkin好不容易脫離毒沼，卻又染上菸癮，有消息指他一天抽菸量多達60根，加上嗜酒成性，本身白皙又圓潤的雙頰變得蠟黃，身體骨瘦如柴，憔悴又頹廢的模樣讓人不勝唏噓，Macaulay Culkin也成為荷里活童星崩壞的典型代表，生活簡直一塌糊塗……

Macaulay Culkin成年後模樣憔悴又消瘦。（《Home Alone》劇照/t-online）

可愛童星已經今非昔比：

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# Miley Cyrus——代表作《Hannah Montana》

出演迪士尼電影《Hannah Montana》而爆紅的Miley Cyrus清新可人的甜美形象，當年可是擄獲了大批粉絲的心。不過沒過幾年Miley Cyrus的「乖乖女」形象就被打破，她開始嘗試不少大膽性感風的造型，放蕩不羈的行為引起不少爭議。Miley Cyrus以禁忌性暗示作風為個人風格，不僅在舞台上穿着超級暴露的高衩服裝，還帶上男性性器官模型，誇張行徑讓眾人大跌眼鏡。

除此之外，Miley Cyrus還坦言自己有吸食大麻的習慣，更自稱自己是「Weed Queen」，還有酗酒、沉迷吸菸的壞習慣，這些行為完全顛覆了她之前的甜美清純形象，難怪會被冠上「崩壞迪士尼歌星」的封號。

Miley Cyrus出演《Hannah Montana》青春形象人人追捧。（《Hannah Montana》劇照）

如今離經叛道的Miley Cyrus你喜歡嗎？

無論是童年還是成年，「一夜成名」看上去功成名就、名利雙收，但是「成名」始終是一把雙刃劍，若不妥善運用，則是害人害己。年少成名的確令人生羡，但是爆紅的背後都有著不為人知的痛苦，在這個人人都能成為「KOL」的時代，成名後該如何自處，又該如何與「人氣」共處，也是一門學問。