【唐綺陽每週星座運程】水星將進白羊座　年輕人想法起關鍵性作用

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水星、海王星在雙魚座出相位，歷經資訊紊亂、爆炸時期，眾人渴望追求隱藏的真相，越漸看懂隱性的表達，更深層的理解宗教及人心的恐懼。第一波木冥合相出相位，緊張、戲劇化的過程已告一段落，木冥合相第二波在六月，第三波在九至十月，嚴峻的考驗仍會再出現，對於過去感到不足的地方，應趁早採取行動或更加固化，適時轉型來面對考驗。水星將進白羊，感受到說實話、大白話的重要性，年輕人的想法、表現浮出檯面，起到關鍵性的作用。

▼▼按圖放大看本週各星座運程▼▼

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工作注意：雙子座、獅子座、天蠍座、人馬座

雙子：事情別只看表面，要讀懂暗中的表達

獅子：有機會得到員工助力，工作一飛衝天

天蠍：別一意孤行，免得白做工

人馬：適合和熟人、有默契者互動

桃花注意：處女座、天秤座、水瓶座、雙魚座

處女：表達愛意時，要懂得浪漫

天秤：適時的收斂善意，以免電到麻煩桃花

水瓶：好好做自己，保持個人本色

雙魚：有失戀之感，或考慮放生桃花

財運注意：白羊座、金牛座

白羊：當心情緒性的揮霍會造成破財

金牛：好好理財會獲得回報

健康注意：巨蟹座、山羊座

巨蟹：注意交通問題，有問題就趕緊處理

山羊：多注意身體，別讓小問題變成老毛病

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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