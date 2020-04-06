【唐綺陽每週星座運程】水星將進白羊座　年輕人想法起關鍵性作用

水星、海王星在雙魚座出相位，歷經資訊紊亂、爆炸時期，眾人渴望追求隱藏的真相，越漸看懂隱性的表達，更深層的理解宗教及人心的恐懼。第一波木冥合相出相位，緊張、戲劇化的過程已告一段落，木冥合相第二波在六月，第三波在九至十月，嚴峻的考驗仍會再出現，對於過去感到不足的地方，應趁早採取行動或更加固化，適時轉型來面對考驗。水星將進白羊，感受到說實話、大白話的重要性，年輕人的想法、表現浮出檯面，起到關鍵性的作用。