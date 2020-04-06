四月一號愚人節為「博君一笑」，許多人使出渾身解數成為整蠱專家，開始捉弄親近的朋友與家人。而不少明星也會在愚人節那天與粉絲開玩笑，不過有時玩笑開得太過火，分分鐘會惹怒不少人，玩笑失了分寸則會變成傷人⋯⋯

金在中——拿疫情來開玩笑？

今年四月一號不同往年，全球都籠罩在疫情的陰霾之下，許多人或許連笑也笑不出，愚人節嘻笑氛圍一時之間變得愁雲慘淡。不過，韓國藝人金在中就在4月1日向粉絲開了一個「天大的玩笑」，他在IG上貼文宣稱自己得了新冠肺炎，引起許多網民關注，並且讓許多粉絲都感到擔心。

不過一個小時後，金在中再發文表示是愚人節玩笑，目的是為了引起眾人對疫情的重視，但是此舉卻引起全民公憤，也遭到韓國網民的討伐。許多粉絲都表示一開始十分擔心金在中的健康狀況，也有人認為疫情奪走無數人寶貴生命，拿疫情開玩笑十分不恰當。韓國中央防疫對策本部在愚人節之前就有警戒民眾，在非常時期愚人節不應做任何惡作劇行為，如今卻有公眾人物公然做出壞榜樣，發布虛假消息，確實讓不少人深感不滿。

金在中在今年愚人節宣稱自己得新冠肺炎。（jj_1986_jj@IG）

而金在中在事件爆發後神隱數小時後，終於重新PO出道歉長文，表明自己是為了讓大家保持警覺心，不要置身事外、掉以輕心，才出此下策。可是拿開玩笑的形式，來喚醒眾人對疫情的重視，做法實在不妥。金在中開玩笑的代價，讓他日本工作全面暫停，行程接連取消，韓國有數千人聯署青瓦台請願，要求政府懲罰金在中，更有人要求他退出演藝圈。

金在中在IG上傳道歉文：

金在中因愚人節玩笑引起極大風波而道歉。（jj_1986_jj@IG）

更多金在中照片：

蔡少芬——真離婚？假離婚？

香港藝人蔡少芬在內地事業發展得風生水起，可能因為生活過於一帆風順，她閒來無事，竟然拿婚姻開起玩笑。與男星張晉結婚超過十一年的她，一直都是娛樂圈的「模範夫婦」，甜蜜穩定的婚姻生活成為佳話。不過2015年愚人節當天，蔡少芬突然發文稱老公張晉不愛她，所以兩人決定離婚。當時兩公婆正參加內地夫妻檔綜藝節目《為她而戰》，暗示將會退出節目。

蔡少芬與張晉結婚超過十一年。（蔡少芬@微博）

蔡少芬微博宣稱與張晉離婚：

蔡少芬愚人節在微博發佈離婚消息。（蔡少芬@微博）

許多網友信以為真，更引致許多媒體致電詢問，連蔡少芬經紀人亦不知情，經過經紀人向本人查證後才知道是蔡少芬的愚人節笑話。過分玩笑豈料造成反效果，引起眾人不滿，連經紀人都坦言蔡少芬玩笑開過頭，害不少人為她擔心。網友批評玩笑低級，而且一點都不好笑，知道自己「玩出禍」的蔡少芬，馬上在微博道歉，希望眾人能夠原諒她。但是也有許多網友不領情，認為怎樣也不應該拿感情和婚姻開玩笑。

蔡少芬微博上道歉：

蔡少芬知道玩笑開得太大即刻在網上澄清並道歉。（蔡少芬@微博）

更多蔡少芬與張晉家庭照：

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女生需要學習的說話之道

開玩笑本是一件娛樂眾人、輕鬆又愉悅之事，無傷大雅的捉弄讓人會心一笑，不過玩過火，卻是會「兩敗俱傷」。開玩笑也有學問，更是在現代社會中的一種說話藝術。而過界玩笑有一個共同點，就是開玩笑之人往往只以自身角度出發，忽略他人感受和後果。常常出發點都是「我以為會有趣」、「我沒有想到會傷人」，自以為是的想法卻最容易引起傷害。

懂得如何説話才知道開玩笑的分寸。（Unsplash）

無論是在文學界還是娛樂圈，出名情商高的蔡康永，一直向大眾分享自己的處世心得，他強調生活中，別總是以「我」為出發點，要把別人放心上。而懂得說話的人，確實可以過得更好。在人與人對話過程之中，如何把話說進對方心裡，如何把握尺度，如何不得罪人？讓我們一起學習蔡康永的說話藝術吧！

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參考資料：蔡康永《蔡康永的説話之道》