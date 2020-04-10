全球感染新型肺炎（COVID-19）人數持續急速上升，疫情肆虐全球令人人心惶惶，各人也紛紛著重防疫衛生，口罩和酒精搓手液總是時常隨身外，不少人也定時消毒家居環境，以保持一個「零病毒」環境。不過除了需注意個人和家居衛生外，原來每個人必備的「貼身衣物」除需要時常清潔外，最重要是定期丟掉舊內衣，畢竟內衣是最親密接觸皮膚的衣物。

日本女性貼身內衣褲專家川原好恵（Yoshie Kawahara）指出內衣也需要「斷捨離」，不合適的內衣也需要拋棄(ig@yoshiekawahara)

在新型肺炎（COVID-19）嚴峻的疫情下，不少人也刻意留在家中減少外出感染風險，在家百無聊賴時，最好便是跟隨時下流行的「斷捨離」風氣，把家中不需要或陳舊的物件統統拋掉，不但可騰空家中更多位置，更可以方便清潔家中。

川原好恵（Yoshie Kawahara）是女性貼身內衣褲專家，(ig@yoshiekawahara)

除衣服或雜物需要斷捨離外，日本女性貼身內衣褲專家川原好恵（Yoshie Kawahara）指內衣也需要「斷捨離」，皆因不少女生也普遍選擇購買昂貴的貼身內衣，但時間一長卻不捨得扔掉，而內衣配備的功能也許早已失去，更可能積存很多細菌，於是專家川原好恵分享內衣「斷捨離」以下三大要訣：

一、把有「疲憊感」、感覺很累的內衣丟掉

把有「疲憊感」、感覺很累的內衣丟掉是指一些因長時間使用便用而變型、質料變薄和破損的內衣(ig@victoriassecret)

有時候女性選擇內衣款式，也會想自己穿起上來別有一番性感撩人的魅力，特別是與另一半親熱時，內衣款式更會讓對方感受到你的個性和小心思，所以整潔漂亮的內衣是讓女性散發個人閃耀魅力的重要物品，即使不是向他人展示亦好，當自己在鏡前看見殘舊灰黃的內衣，也顯得了無光彩。

感覺很累和有「疲憊感」的內衣是指尺寸因長期間使用而質料變薄、破損和色澤暗啞等，若內衣附合以上條件，即便有多喜歡和不捨得也應該丟棄，但同時也應該感到高興，因這件內衣已被妳發揮得淋漓盡致。

二、內衣失去「彈性」

長時間穿著內衣也需要檢查內衣會否失去彈性(ig@victoriassecret)

內衣失去「彈性」是指內衣的肩帶和鬆緊已經失去了應有的彈性，當妳發現內衣肩帶由以往的直線變成波浪型，那麼便可以介定這件內衣是失去彈性。女性也應該明白內衣彈性疲乏，會影響整件內衣的合身度，因為擁有合格彈性的內衣會因應個人胸部大小變化而作出相應調整。正如，女性月經快來時，胸部會腫脹，月經離去胸部會隨之變小，如內衣失去彈性，便不會因應身體的曲線作調整，有時更會弄巧成拙，不能保持完美體態和胸型。

接下圖看更多內衣推介：

+ 9 + 8 + 7

三、內衣變形

如果內衣變形了，女生也應該要購買一件新的內衣了 (ig@victoriassecret)

一般內衣的壽命大市約半年，但市面上不少功能或款式新穎的內衣，可能一個就需要動輒數百元，有時候女生也會因為當初入手價不便宜，即使過了半年使用期也不捨棄掉。當女性以為自己悉心保養內衣，內衣外表看起來也沒有多大的殘舊感和出現損壞，但其實內衣即使沒有損壞，鋼圈也會因長時間使用而變形，當內衣鋼圈有不尋常的突出時，表示內衣也會因凹陷而產生皺摺，也代表這件內衣需要拋棄了。

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資料來源：wotopi.jp