55歲的張曼玉（Maggie）近年淡出幕前，近日卻有網民翻出Maggie的近照，暴瘦的她看起來憔悴不少，雙頰凹陷，被認錯是白韻琹；周海媚、張敏、關之琳同樣令網民直言認不出來，被概嘆一個年代女神的終結。

網民翻出的「崩壞照」，其實是張曼玉去年參與大陸綜藝節目《少年可期》的片段，一頭橙啡色髮型、淡妝上陣的她老態盡現。有網民慨歎歲月不饒人，過去Maggie飽受情傷，1998年與法國導演Olivier Assayas結婚，婚姻維持4年後便離婚。之後Maggie先後與德國建築師Ole Scheeren及混血兒Adrian發展姐弟戀，但最終也未能開花結果，愛情路上尋尋覓覓卻屢屢落空，有網民直言她因此而飽歷滄桑，臉上歲月痕跡盡現。

有人直指張曼玉崩壞了。（節目截圖）

其實女神不過也是普通人，年紀大了，有皺紋、會走樣也只是常事。張曼玉不在臉上「動刀」，以最自然的面貌示人，擁抱自己的「不完美」，也是自信有勇氣的表現。有人認為張曼玉以55歲之齡而言已經算保養得不錯，皮膚狀態依然不差，粉絲們紛紛為女神護航。隨年月變老很正常，以下的那些年女神，也因為歲月而美貌「崩壞」。

點擊看張曼玉的樣貌變化：

周海媚

53歲的周海媚一向是演藝界的凍齡代表，外貌常常被人大讚有少女味，依然可以保持當年飾演周芷若的仙氣。近日，她上傳影片回應網民問題，淡妝出鏡、沒有濾鏡的加持，樣貌明顯比以前憔悴不少，不僅容貌衰老，更配以一身大媽look，讓網民驚歎女神真的崩壞了。

張敏

張敏是90年代紅極一時的性感女神，常常在周星馳的電影中演出，以「綺夢」一角最為人深刻。然而，張敏在事業如日中天之際淡出娛樂圈，經營美容生意。近年，她偶爾參演電視劇及拍攝廣告，但曝光率不再如從前。但張敏的微博不時更新，52歲的她看起來比實際年輕，皮膚也不錯，但似乎已經有點「人工美」的感覺。張敏已經失去往日「仙氣」，女神氣質不再，網民都紛紛留言說她像換了張臉般，認不出來。

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關之琳

57歲的關之琳有「大美人」稱號，過去緋聞不少，也曾經與不少富商交往過，但始終沒有結果。近年不再涉足電影界，專注於公益事業，偶爾會參加內地的綜藝節目。雖然關之琳風韻猶存，但不少網民指她近年的模樣帶有「塑膠感」，表情僵硬，過往那個靈動的關之琳已經不復再。

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李若彤

李若彤有「最美小龍女」之稱，縱使後來《神雕俠侶》翻拍再翻拍，還是無可取替李若彤版本在觀眾心中的地位。李若彤近年到內地發展，身材依舊保持得好好，不時上傳做運動的照片，可見她為身材下了不少苦功。她美貌雖然凍齡，卻又幾分「不自然」，有網民直言她的蘋果肌過於飽滿，曾經在近照下留言「整瞎了」，直指她整容過度。女神樣貌依然，只是比以往「僵硬」，不再是當年無P圖、無添加的盛世美貌。