李若彤單身拍婚照背後有洋蔥　一代女神為男友還債淡出娛圈仍被棄

縱使《神雕俠侶》多次翻拍，要數最經典「小龍女」一定不缺李若彤。多年來保養得宜的她，仍保留當年出演小龍女的氣質，只可惜至今仍未找到她的「楊過」。最近她突然在微博上傳「婚紗照」，卻不見男主角，原來仍未結婚的她希望完成媽媽看女兒出嫁的心願，因此拍了這一輯婚紗獨照。

婚紗照散發陣陣仙氣，更有不少人大讚她的凍齡容貌，當年女神地位依然無損。婚紗照很夢幻，李若彤的情路卻不如童話故事般幸福，反而曲折離奇得讓她經歷了人生低潮，近年才逐漸走出陰霾。

點擊李若彤的仙氣婚照：

為愛放棄事業

李若彤雖然外表漂亮，但她的情史中，至目前為止只留下了郭應泉這個名字。1995年成為「最美小龍女」，演出之後甚至受到金庸讚賞，也憑此劇在香港、大陸紅透半邊天。只是當她的事業如日中天時，卻遇上郭應泉。其貌不揚的中年男人，曾經離婚，當時經歷金融風暴，財務出現問題，即使不般配，李若彤還是愛上了他，而且愛得很深。她在《鲁豫有约一日行》重提這段感情，當年男方不喜歡她做幕前，她因此為對方減少工作。當時她想外出工作時，還要偷偷摸摸，騙男友要「還人情」才得到對方允許，而工作得來的金錢就是為生意失敗的男友還債。她自言在感情中會完全配合對方，沒有一絲不願意。在關係中願意完全放下自己，全因她對感情的珍惜。她在訪問中提及「我要分開的時候，一定是我已經盡了不僅僅是最大的力量，是1次、2次、3次、4次，真的不可能我才放棄的。」

當年的小龍女仙氣十足。（《神雕俠侶》劇照）

十年愛情啟悟：要獨立

這段愛情，的確是郭應泉先放棄了。雖然李若彤多次暗示想結婚，男方卻置之不理。2008年，郭應泉向李若彤提出分手。對於這段10年情，李若彤給出了這樣的結論：「這樣做反而對感情更不好。」回頭看當年那個愛得盲目的傻女孩，再選一次，她不會放棄自己的事業，但同時不會放棄自己的愛情。因為她深明只有兩人平等，關係才能走得更久更遠。現在在熒幕前可以冷靜地反思上一段情，但當年分手時，李若彤卻一度患上抑鬱。

李若彤與媽媽感情很好。（李若彤微博）

2009年，李若彤父親去世，同時失去愛情和親人的她終於情緒爆發，她在訪問提及一度想輕生。幸好當時有母親陪伴在側，而當時妹妹生下女兒，她帶姨甥女周圍遊玩，再加上運動宣洩，才讓她慢慢渡過了那個痛苦的時期。而與郭應泉分手之後，她一直保持單身，卻重新追回了當年失去的事業。2013年，李若彤復出拍攝劇集《女人俱樂部》，而她也重拾了當年的光芒和笑容。

經歷過愛情傷痛，李若彤曾在內地節目《一路書香》中坦言，現在想尋找一個愛自己較多的人，因為這樣感覺會幸福一點。這個依然相信愛情的女子，終有一天會遇上婚照中的男主角。