【金像獎2020】《少年的你》成第39屆香港電影金像獎大贏家，頒獎禮以網上直播方式舉行，十數分鐘便把賽果公布完畢。周冬雨憑《少年的你》爆冷奪得影后，鄭秀文6度失落最佳女主角，引起不少人討論。有人歡喜，有人落空，但在今年金像獎中，最難得大概就是看到林二汶、盧凱彤（Ellen）和余靜萍的名字同時出現，既傷感又富有意義。

電影《少年的你》成為大贏家，盧凱彤的遺孀余靜萍獲得「最佳攝影」，岑寧兒主唱、盧凱彤作曲的《Fly》獲得「最佳原創電影歌曲」，而林二汶作曲的《金都》則獲得「最佳原創電影音樂」。三人同時獲獎，大概就是金像獎給予她們最好的紀念。

盧凱彤、林二汶和余靜萍三人同時獲獎，林二汶上傳合照恭喜眾人。（IG@lam2）

為她走下去

時間可以沖淡大部份的傷痛，卻不能淡化思念。盧凱彤離世後，二汶曾經說過「你問我「are you ok？」我回答你，我永遠不會OK，因為這件永遠也不會是一件OK的事。」在青蔥歲月相交，組成At17一齊唱了18年，她們既是拍檔，又是親人。余靜萍與盧凱彤離離合合，終在16年登記結婚，一起努力與情緒病對抗過，「關於情緒病，我和她懂得太少，但我們都很努力。」，最後她還是選擇離開這個昏亂的世界。

盧凱彤與林二汶18年的感情，至今仍一直延續下去。（IG@lam2）

逝者已矣，留下的人也失去了心的一部分。找方法延續她的意志，是對她的愛意，也是對自己的安慰。盧凱彤生前答應為《少年的你》寫一首歌，只是還未完成承諾，電影還未面世，她就先離開了。余靜萍帶着對她的眷念拍完電影，卻依然記掛着她生前最後一個承諾。終於從電腦中找到一首名為《Fly》的Demo，由青峰填詞、岑寧兒主唱，編曲努力保留盧凱彤的吉他聲和隨意呢喃的歌詞，用盡方法保存和傳遞她最後的意念。

我渴望跟你一起在紅地毯上瀟灑地走過，我很掛念這個應該跟我一起走過這段路的你。一切都不會這樣發生，也不再會發生。 林二汶

用創作聯繫下去

摯愛失去，永遠都是遺憾。只是隨住年月過去，與摯愛牽絆便越強，雖是分隔兩地，只要對她的愛不變，時間再久，也不會變得疏離。得獎過後，二汶上傳與盧凱彤、余靜萍的三人合照，留言「繼續用創作聯繫下去，不要分離，痛也別放棄」。小時候總是覺得和好朋友就應該要形影不離，宛如「孖公仔」般才是友情的力證。

+ 4 + 3 + 2

年紀漸長才發現，難能可貴的友情是在各有各的生活和忙碌下，縱然不能常見面，卻也能在心中為彼此留個位置。盧凱彤與林二汶，組成At 17一起出道，後來各自單飛發展，拆夥不分離，但她們依然為彼此默默打氣，以不同的形式合作。久別重逢也不會尷尬，一如以往般無聊地說些家常事。她依然一眼就看穿你的心事，你們依然會很有默契地相視而笑，世界上的萬般感情都是難以用言語形容，但真正的朋友，大概就是分隔多遠，經歷時間洗禮，你依然會掛念的那個人。

她們終會重聚，只是等待的時間比較長。