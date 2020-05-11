郭富城慈善演唱會在5月9日舉行，名為《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》網上直播音樂會，為一眾舞蹈員及電影幕後人員籌款，又唱又跳足足1小時，不少網民都大讚身為香港四大天王之一的城城超有心；當日太太方媛也帶同大女兒Chantelle出席活動，一家三口首次公開亮相，場面相當溫馨。

郭富城在5月9日舉行《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》網上直播音樂會。（aaronkwokxx＠instagram）

郭富城為業界籌逾百萬 一家三口首亮相

新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，各行各業都受到影響，甚至有市民失去工作，身為Dancer出身的郭富城，便想為業界出分力舉行慈善騷，在網上免費直播，總瀏覽近200萬人次，未計公眾籌款，城城今次私下已捐出數十萬元，加上演出場地海港城捐出100萬，已有過百萬的善款；在炎熱天氣下，城城還落力賣唱，感動不少香港人，他更在Instagram分享千字文指舉行慈善騷是基於「有福同尋有禍願意分」的互助精神，希望給大家一些快樂和正能量，網民都大讚他寶刀未老，而且對香港有心、不忘本；錯過了的市民也可以在1個月不斷內重溫，按圖看看郭富城英姿，年輕時不比韓星差 ==>

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當日還有小插曲，郭富城太太方媛帶同大女兒Chantelle出席活動，是一家三口首次公開亮相，與太太輪流抱住囡囡，更親吻囡囡頭頂，Chantelle在爸爸表演時也在台下手舞足蹈，場面非常溫馨，按圖看看郭富城流露「父愛」的瞬間 ==>

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郭富城是圈中著名的孝子。（aaronkwokxx＠instagram）

圈中出名的孝子 郭富城：一生最愛的女人

郭富城在慈善騷也提到會舉辦活動是受已故的母親影響，他自小跟隨母親做義工，希望幫到人又能得到快樂，他也提到媽媽雖已離開，但永遠在心中，他也會永遠行善，語畢，便向天空送出飛吻給媽媽。

一生最愛是媽媽。 郭富城

郭富城是圈中出名的孝子，他在1990年與1995年先後失去了最親的二哥哥和爸爸，令他受盡打擊，也明白人生無常，他肩負照顧母親及家人的責任，做事都以媽媽為先，有指當年火速娶小21歲的方媛並產子也是為了還媽媽的心願；城城小時候在筲箕灣的明華大廈長大，郭母呵護備至，他更接受媒體訪問指，他10歲時，媽媽仍會背着他外出；長大後，身為天王的他也不時被傳媒影到拿着大布袋，手拖着媽媽外出逛街。54歲的城城，在外多麼成熟穩重，但在媽媽身邊便是大小孩，拿到金像獎最佳男主角，第一時間也是向媽媽報喜，發文：「（可愛）媽媽放心，我會更加努力的！（心）」就像一個可愛的小朋友拿着成績單跑回家，希望得到媽媽的讚賞。

然而，郭母年事已高，身體開始變差令城城非常擔憂，去年9月他在台灣的演唱會上提到媽媽時更一度哽咽道：「媽媽的辛勞、媽媽的愛，是我用一生都沒辦法答謝的，媽媽年紀很大了，腦筋不太清醒，我也會擔心有一天...」他也曾說過：「沒媽媽就沒有我。」今年2月郭母在家中離世，享耆壽90多歲，事隔數月他還是非常想念、不捨得母親，不過他也感謝母愛令他明白家庭的重要，成為動力。