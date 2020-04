新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續,Justin Bieber與妻子Hailey Bieber也乖乖留在家中抗疫,並常拍片曬恩愛;粉絲都非常期待曾說過希望成為一個年輕爸爸的Justin會否與Hailey在這段時間「密密造人」?

Justin Bieber 在2018年7月向拍拖短短數月的模特兒Hailey Bieber求婚,2018年9月先在紐約法院的公證下登記結婚。(haileybieber@Instagram)

Justin Bieber妻子曾想做年輕父母 卻因病被迫延後

Justin Bieber與妻子Hailey Bieber雖然才結婚不到兩年,但經過人生、愛情的高低起伏,Justin已對Hailey不能自拔,希望用餘生的時間,都用來愛她,就如《10,000 Hours》歌詞中:"If it’s 10,000 hours or the rest of my life, I’m gonna love you."

愛得如此痴纏,相信二人也會想擁有愛情結晶品。Hailey早在2017年接受《Remix》訪問時提過想成為年輕的父母,擁有幾個小孩,大概40歲時孩子已10多歲大,剛好與Justin生育計劃相符。不過近來據《Dailymail》報道,Hailey因為受到經前症候群困擾,皮膚狀態變差,她希望先調理好身體再懷孕,預計會積極避孕2年,令不少粉絲感到有一點失望。

Our love's unconditional/I need you all around me(我們的愛是無條件的/我需要你在我身邊) 《All Around Me》Justin Bieber

孩子不是愛情籌碼 最重要是兩個人共同付出

社會上有很多聲音指,愛情會走到厭倦期,而孩子是其中一個因素令婚姻更長久;生育計劃未似預期,Justin Bieber卻在《Ellen Show》答道:「我想這取決於Hailey,因為是她的身體。」這番愛妻宣言,卻是讓人感動,而且也反映Justin尊重女性的態度,Ellen也大讚:「好答案!」

Justin Bieber與Hailey Bieber經常曬恩愛。(justinbieber@Instagram)(haileybieber@Instagram)

愛情是兩個人的事,小朋友不應該成為愛情中的籌碼,就像《夫妻的世界》中,金喜愛被丈夫背棄,想爭奪兒子撫養權,雖然兒子自私地說不想父母離婚,爸爸沒有背叛自己,只是媽媽,但無疑,小朋友是沒有錯;而一對戀人最重要是互相磨合,尊重彼此才是永恆,就像Justin為了Hailey,願意延遲生育,留待一個最適合的時機。

