新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續，Justin Bieber與妻子Hailey Bieber也乖乖留在家中抗疫，並常拍片曬恩愛；粉絲都非常期待曾說過希望成為一個年輕爸爸的Justin會否與Hailey在這段時間「密密造人」?

Justin Bieber 在2018年7月向拍拖短短數月的模特兒Hailey Bieber求婚，2018年9月先在紐約法院的公證下登記結婚。（haileybieber@Instagram）

Justin Bieber妻子曾想做年輕父母 卻因病被迫延後

Justin Bieber與妻子Hailey Bieber雖然才結婚不到兩年，但經過人生、愛情的高低起伏，Justin已對Hailey不能自拔，希望用餘生的時間，都用來愛她，就如《10,000 Hours》歌詞中："If it’s 10,000 hours or the rest of my life, I’m gonna love you."

愛得如此痴纏，相信二人也會想擁有愛情結晶品。Hailey早在2017年接受《Remix》訪問時提過想成為年輕的父母，擁有幾個小孩，大概40歲時孩子已10多歲大，剛好與Justin生育計劃相符。不過近來據《Dailymail》報道，Hailey因為受到經前症候群困擾，皮膚狀態變差，她希望先調理好身體再懷孕，預計會積極避孕2年，令不少粉絲感到有一點失望。

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Our love's unconditional／I need you all around me（我們的愛是無條件的／我需要你在我身邊） 《All Around Me》Justin Bieber

孩子不是愛情籌碼 最重要是兩個人共同付出

社會上有很多聲音指，愛情會走到厭倦期，而孩子是其中一個因素令婚姻更長久；生育計劃未似預期，Justin Bieber卻在《Ellen Show》答道：「我想這取決於Hailey，因為是她的身體。」這番愛妻宣言，卻是讓人感動，而且也反映Justin尊重女性的態度，Ellen也大讚：「好答案！」

Justin Bieber與Hailey Bieber經常曬恩愛。（justinbieber@Instagram）（haileybieber@Instagram）

愛情是兩個人的事，小朋友不應該成為愛情中的籌碼，就像《夫妻的世界》中，金喜愛被丈夫背棄，想爭奪兒子撫養權，雖然兒子自私地說不想父母離婚，爸爸沒有背叛自己，只是媽媽，但無疑，小朋友是沒有錯；而一對戀人最重要是互相磨合，尊重彼此才是永恆，就像Justin為了Hailey，願意延遲生育,留待一個最適合的時機。

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