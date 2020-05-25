【唐綺陽每週星座運程】水星進巨蟹　處女有機出pool天秤升職有望

木、土逆行，對社會大眾和生活帶來重大影響，政治或高層人士過去的作為受到檢討，與社群有關的問題被凸顯，面對人性的惡劣面，也要去反思處理之道。水星雙子最後衝刺，媒體怪象、學生相關事件成關注焦點。水星週五進巨蟹，將於六月逆行，易引發內心的陰暗面，憂心家庭、國家等問題，容易傷感、憂鬱。