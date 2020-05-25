【唐綺陽每週星座運程】水星進巨蟹　處女有機出pool天秤升職有望

知性女生
撰文：
最後更新日期：

木、土逆行，對社會大眾和生活帶來重大影響，政治或高層人士過去的作為受到檢討，與社群有關的問題被凸顯，面對人性的惡劣面，也要去反思處理之道。水星雙子最後衝刺，媒體怪象、學生相關事件成關注焦點。水星週五進巨蟹，將於六月逆行，易引發內心的陰暗面，憂心家庭、國家等問題，容易傷感、憂鬱。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

+14
+13
+12

重要星象：木、土逆行，水星雙子最後衝刺，水星進巨蟹

工作注意：雙子座、天秤座、人馬座、水瓶座

雙子：注意年輕一輩的問題，以免被影響

天秤：足夠大膽，有躍進的機會

人馬：適合處理據點或房租問題

水瓶：累到自己，想把事情做到最好

桃花注意：獅子座、處女座、天蠍座、雙魚座

獅子：是同情還是愛情，要好好分辨

處女：出現對胃口的桃花，有機會靠近

天蠍：老夫老妻相處，盡在不言中

雙魚：可溝通討論，需要改進之處

財運注意：白羊座、山羊座

白羊：多勞多得，斜槓工作能賺更多

山羊：要聰明理財，旁人指點可參考

健康注意：金牛座、巨蟹座

金牛：整頓筋骨，平衡身體狀態

巨蟹：注意情緒起伏，當心影響健康

【相關文章．按圖放大率先預覽】【心理測驗】忘不了前任　想舊情復熾？一個特徵即揭露復合機率▼▼▼

+9
+8
+7
【心理測驗】忘不了前任　想舊情復熾？一個特徵即揭露復合機率
【12星座】渣男當道？這幾個星座出軌都毫無痕跡：金牛表面很穩重
【12星座】想延長愛情的保鮮期的方法　同金牛要講金唔講心？
12星座｜友誼以上戀人未滿？4對再友好也難一起：金牛巨蟹像家人
12星座｜成日呷醋？3個星座女不接受男友有女知己：巨蟹缺安全感

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。