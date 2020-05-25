【唐綺陽每週星座運程】水星進巨蟹　處女有機出pool天秤升職有望

撰文：唐綺陽占星幫
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木、土逆行，對社會大眾和生活帶來重大影響，政治或高層人士過去的作為受到檢討，與社群有關的問題被凸顯，面對人性的惡劣面，也要去反思處理之道。水星雙子最後衝刺，媒體怪象、學生相關事件成關注焦點。水星週五進巨蟹，將於六月逆行，易引發內心的陰暗面，憂心家庭、國家等問題，容易傷感、憂鬱。
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重要星象：木、土逆行，水星雙子最後衝刺，水星進巨蟹
工作注意：雙子座、天秤座、人馬座、水瓶座
雙子：注意年輕一輩的問題，以免被影響
天秤：足夠大膽，有躍進的機會
人馬：適合處理據點或房租問題
水瓶：累到自己，想把事情做到最好
桃花注意：獅子座、處女座、天蠍座、雙魚座
獅子：是同情還是愛情，要好好分辨
處女：出現對胃口的桃花，有機會靠近
天蠍：老夫老妻相處，盡在不言中
雙魚：可溝通討論，需要改進之處
財運注意：白羊座、山羊座
白羊：多勞多得，斜槓工作能賺更多
山羊：要聰明理財，旁人指點可參考
健康注意：金牛座、巨蟹座
金牛：整頓筋骨，平衡身體狀態
巨蟹：注意情緒起伏，當心影響健康
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】