12星座｜成日呷醋？3個星座女不接受男友有女知己：巨蟹缺安全感

女生們在談戀愛的時候，最期待的就是對方能夠給予自己安全感。也因為，男友周圍如果有太多異性好友，就是不少女生的大忌。今天上榜的三大最無法接受男友異性知己的星座，其實真正原因都是因為需要你。

▼▼▼按圖放大看哪3個星座的女生最不能接受男友有女性知己▼▼▼

白羊座：外剛內柔依賴你

白羊座的女孩雖然外表看起來獨立而堅強，不過她們的內心柔軟，最渴望能夠依賴另外一半。因此對於白羊而言，男友身旁不停有異性知己糾纏，是最不能觸碰的底線，如果對方一而再再而三地不顧自己的感受，白羊座也會毅然決然離開對方，不會猶豫。

巨蟹座：粉紅泡泡都是你

巨蟹座的女孩一旦陷入愛情中，就很容易不停地在腦中演出小劇場，這一切其實都來源於她們的「不自信」。如果另外一半擁有異性知己，更會讓她們更加沒有安全怪，因此不要怪巨蟹們總是約束男友，如果能夠好好保護她們，補足女孩心中的安全感，兩人也才能走得更長久。

天蠍座：心思細膩保護你

天蠍座的女孩雖然看起來很冷淡，但其實都會觀察另外一半。對心思細膩的天蠍來說，圍繞在男友身邊的異性知己都是影響感情的因素，也因此她們也會把對方管得很嚴。不過天蠍也會以同樣的標準要求自己，在看似嚴格的管束下，真正的原因也是為了保護你和你們兩人的感情。