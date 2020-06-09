孫藝珍憑韓劇《愛的迫降》在世界各地爆紅，更被指與玄彬戲假情真，開始發展地下情。日前她在韓國《百想藝術大獎》中獲得「女子人氣獎」，網上平台Starmometer展開「2020全球百大最美女性」的票選活動，日前公布投票結果，孫藝珍獲得435.4萬票位居榜首，擊敗BLACKPINK成員Lisa及TWICE成員周子瑜等美女榜常駐的「冠軍人馬」。

孫藝珍憑《愛的迫降》廣為全球觀眾認識。（《愛的迫降》劇照）

近年韓流文化影響世界各地，不少來自各地、抱着星夢的人都希望加入韓國演藝圈，年年都有生力軍加入，後浪推前浪，但總有些女星仍能站得住腳。孫藝珍就是其中一個，即使出道20年，每次看到她的演出還是有眼前一亮的感覺。

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年輕心境是最好護膚品？

我們總說歲月不饒人，再漂亮的臉孔也會被年月「摧殘」，皺紋、臉部下垂，讓人感受到歲月無情。年紀愈大愈敏感，我們總會在意臉上細細的皺紋，總是讓30+的標籤牢牢記在心中，即使外貌不老，也會予人「老態龍鍾」的感覺。38歲孫藝珍不時被翻出「崩壞照」，拿着放大鏡看女神，還是難免會有點歲月痕跡，畢竟再花心思保養，也不能完全「逆天而行」。

孫藝珍總能保持青春氣息。（IG@yejinhand）

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縱然如此，孫藝珍卻總是散發着不輸年輕女星的青春氣息。孫藝珍在2018年與蘇志燮合作演出電影《雨妳再次相遇》，媒體將孫藝珍再現大銀幕形容為「女王的回歸」，她受訪時卻笑言「不能是『公主』的回歸嗎？」無論年紀多大，她還是想當個公主。

成熟不等於要「老氣」

歲月帶給女性的不僅是皺紋，還有經歷。即將邁入40之齡的孫藝珍，比起從前青澀的年齡，反而多了一份知性美，有人甚至覺得現在氣質滿分的她比從前更漂亮。她在演藝圈打滾20年，由懵懂女生開始跌跌碰碰，遇過高低起跌，碰上各種人，歷練讓她做事比以往更俐落，舉手投足都散發着成熟的味道，卻絲毫沒有讓人覺得老氣。

保持心境年輕也能散發少女味。（IG@yejinhand）

身邊有些在社會打滾數年的女生，總是搶着「認老」，把「我老了」掛在嘴邊，在比自己年輕的女生面前就會自稱「姐姐」，以老氣橫秋的口吻與她們說話，明明年齡不算老，但卻予人老氣的感覺。成熟優雅的孫藝珍卻從來不把「老」字掛嘴邊，反而調皮地說要當個「公主」或是「漂亮姐姐」，這種可愛的想法，大概就是她總可以保持「年輕」的秘訣。