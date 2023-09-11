永久脫毛懶人包 | 激光脫毛邊間好？６間脫毛公司大比併

夏日炎炎，女士們都愛穿背心短褲，亦多機會出船P或沙灘活動，穿泳衣時難免會露出身體部位，此時身上的毛髮則顯得特別礙眼......剃毛容易令皮膚受損，亦會令毛孔變得粗大，想避免尷尬和麻煩的話，不妨考慮永久激光脫毛。市面上不少美容院提供永久激光脫毛的服務，現就6間受歡迎的激光脫毛公司作大比併，包括：EVRbeauty、20BEAUTY、BEAUSKIN、dermes、MediLASE和per FACE。

夏日穿衣難免會露出身體部位，此時身上的毛髮則顯得特別礙眼。（Unsplash）

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光是脫毛公司、波長、機型、療程選擇、部位組合已經五花百門，以下為各位逐一比拼６個重點，優劣一眼看清市面上不少美容院提供永久激光脫毛的服務，現就6間受歡迎的激光脫毛公司作大比併！

脫毛公司比併1：激光脫毛機

市面上不同的脫毛機打出不同波長激光，例如755nm、810nm、940nm等，激光打入不同深度的皮膚層，可以做到各種美容效果例如去斑、嫩膚、脫毛等。而激光脫毛就是將能量打入毛髮和毛囊，利用毛髮黑色素會吸收能量的原理，讓毛髮傳遞足夠能量破壞毛囊，以達至永久脫毛的效果。

香港專業脫毛中心當中，EVRbeauty及MediLASE採用Candela 最新GentleMAX PRO™系列的雙波長激光科技，755nm及1064nm，擁有75項專利，安全可靠，適用範圍更廣，治療師可以按個別情況作出調節，療程更加貼合需要。GentleMAX 的755nm激光波長最易被毛髮黑色素吸收，特別適合亞洲人，因為亞洲人的毛髮多是黑色的。而且GentleLase Pro 755nm的永久脫毛效果較快，臨床測試3次療程已達80%永久脫毛效果。至於20BEAUTY、BEAUSKIN和per FACE亦選用Candela的上一代技術Gentlelase Pro 755nm。而dermes則採用德國品牌的HPD雙波長激光，配備810nm和940nm波長。

而dermes則用德國原廠機HPD雙波長激光，釋出810mm和940mm波長，能針對粗幼毛髮，並阻截毛髮再生。使用接觸冷凍技術，機頭直接接觸皮膚，降低被激光刺激的痛感。

而在香港眾多脫毛品牌之中，EVRbeauty獨得Candela亞太區頒發CRYOGEN原廠專利冷凍噴霧儀器使用量NO.1 「金獎」。它是純度達到99.9％的最高商業級別氣體，最大程度地減少皮膚刺激。因為單價高昂，坊間及淘寶也見有不少代用冷凍劑，甚至冒牌貨！原廠頒發「使用量之冠」的獎項，除了保證「正廠正貨」，亦是脫毛公司的人氣象徵。

脫毛公司比併2：脫毛保養期

一個完整的毛髮生長周期包括生長期、退化期和休止期，激光脫毛就是針對處於生長期的毛髮破壞毛囊。一般每6至8週做1次脫毛療程最為合適，一來需要讓新毛髮生長出來以吸收下一次療程的激光能量，二來需要讓受激光刺激的皮膚修復。

雖然每人的身體及毛髮生長情況各異，但一般完成6次激光脫毛療程已有永久脫毛效果，部分激光脫毛公司會提供「保養期」，能讓你的毛髮脫得乾乾淨淨！EVRbeauty 、20BEAUTY、MediLASE及per FACE均提供免費保養期，而BEAUSKIN和demes則要額外加購保養期。

脫毛公司比併3：分店及環境

脫毛療程最好定期去做以達至最佳效果，因此選擇一間地點方便的脫毛公司亦十分重要！6間激光脫毛公司均設在旺角、尖沙咀、銅鑼灣等地，非常適合工作繁忙的OL。就分店數量而言，dermes以6間分店取勝，其次是BEAUSKIN、MediLASE和per FACE各有4間，而EVRbeauty及20BEAUTY則有2間。分店環境方面，dermes和MediLASE的環境最為寬敞舒適，per FACE的環境亦不錯，能欣賞到海景。而EVRbeauty均於銅鑼灣恆隆中心和尖沙嘴美麗華的甲級寫字樓，其分店的環境也不錯，裝修走簡約大自然風格，非金碧輝煌的裝修，清新感覺讓人耳目一新。

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脫毛公司比併4：免費脫毛體驗服務

未試過激光脫毛的女士，可能會想先了解更多有關激光脫毛的資料，如果有免費體驗服務，試一試激光對皮膚的感覺和脫毛效果，顧客自然能更安心參加療程。EVRbeaauty 為6間激光脫毛中心唯一一間，提供6選1脫毛免費體驗部位，部位包括腋下，上唇，比堅尼線，腳趾，手指，下肚線。20BEAUTY和dermes提供免費一個部位的脫毛體驗服務，BEAUSKIN提供免費試打手腕體驗感覺，MediLASE 提供激光反應測試，而per FACE則沒有提供免費脫毛體驗服務。另外，EVRbeauty是當中唯一保證「絕不硬銷」而且提供14日退款保證，顧客不用擔心硬銷壓力。BEAUSKIN和MediLase也同樣有承諾絕不硬銷，但就沒有14天退款保證。值得一提的是，EVRbeauty體驗療程後更有免費花茶供應給客人，售後服務真正以客為本！

EVRbeauty體驗療程後更有免費花茶供應給客人，售後服務真正以客為本！

脫毛公司比併5：療程限期

為甚麼激光脫毛，不是一次就脫清所有毛髮？原因是毛髮有休眠期！每一次激光脫毛療程，都只能脫走處於「生長期」的毛髮，其餘的毛囊就好比一座睡火山，沒有長出毛髮，自然沒法吸收激光和受熱破壞。毛髮生長週期，也視乎每個部位而不一樣，例如腿部毛髮的休眠期可長達6個月，腋下約4個月，這段時間，就只能靜待毛髮長出。毛髮的生長週期亦是脫毛療程不可「密密做」的主要原因，需要相隔6至8週，給予時間讓毛髮生長。

想想看，如果你的脫毛療程只限一年，那很大機會毛髮與激光彼此「不相往來」，療程完結前，「適逢」生長期的毛髮只能「見光」一至兩次，自然沒法脫清。因此，「不限年期」脫毛療程便由此而生。

EVRbeauty除了保證所有脫毛療程皆沒有限期之餘，亦提供療程的「永久保養」組合，意思是不限脫毛次數。而MediLASE和dermes的療程則會明確指明限期及次數，例如一年3次、一次任脫等等組合。至於BEAUSKIN、per FACE、20BEAUTY，則未有註明療程的次數和限期，只列出脫毛部位的價錢，各位購買前記得先行查詢清楚。

很多脫毛優惠價錢吸引，不過只提供有限次數，目標客源其實是在家已有彩光脫毛習慣，或是曾進行脫毛療程但未脫清的人士，不一定人人適合。因此大家要注意次數和限期，避免日後「脫唔清」而後悔。

脫毛公司比併6：脫毛價錢

除了激光脫毛效果和美容中心的環境之外，價錢亦非常重要。整合6間激光脫毛公司的價錢，EVRbeauty主打明碼實價，網站列出超過40個脫毛部位，價錢包括10次療程和永久保養的脫毛公司，例如EVRbeauty最受歡迎的全比堅尼脫毛都只是$5980起。20BEAUTY和BEAUSKIN的價錢相對較便宜，而20BEAUTY現在推出的腋下脫毛優惠價最抵，只需$688，而dermes和MediLASE則較高價。不少激光脫毛公司的療程價錢常常浮動，但20BEAUTY和per FACE的價錢透明度最高，官方網站不時推出不同療程優惠，並有列明各個部位脫毛價錢， 明碼實價，值得加分。

總結：

經過以上激光脫毛比併後，選擇到你的心水脫毛公司嗎？現為大家整理一下比併結果吧！整體而言，EVRbeauty專業脫毛主打高效專業和服務，口碑建基於真實客戶而非明星，脫毛價錢比較合理價格及有免費脫毛試做。20BEAUTY和BEAUSKIN的價錢相對較便宜，但20BEAUTY的性價比則較高，不但價錢透明度高，脫毛服務亦提供免費保養期，更提供免費脫毛體驗服務，適合預算較少的女士。而dermes、MediLASE和per FACE則以環境取勝，dermes和MediLASE的價錢則相對較高，EVRbeauty價格在三家中相對性價比較高，適合對脫毛服務要求高的女士。