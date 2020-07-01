乘風破浪的姐姐｜黃聖依「假喊」再惹負評　態度奇差非剪接效果？

《乘風破浪的姐姐》內地綜藝節目引起熱議，請來一眾30+女星如黃聖依、伊能靜、鐘麗緹、陳松伶等進行訓練、比賽，每次表演後都會有成員被淘汰，最後選出5位「姐姐」組成女團。37歲黃聖依被封「最討厭姐姐 」，不少網民看到她在節目中對其他成員和工作人員的態度後，都直斥她有公主病、目中無人，一向形象不算好的黃聖依更讓人反感。

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隊友被淘汰 爆黃聖依「假喊」疑雲

最新一期中，黃聖依的隊友許飛和劉雲被淘汰，隊長丁噹哭 着擁抱隊友，黃聖依用手上卡片不斷撥眼睛，表露出傷心欲哭的樣子，卻因沒有眼淚而被網民質疑她「假喊」。黃聖依到底欲哭無淚還是假情假意難以判斷，但她在節目中的種種行為確是不討好。

直接吩咐導演貴婦病上身兼「老奉」

黃聖依在節目中受到最多的指責大概就是「貴婦病 」，在其他參賽者表演，等待出場期間已經顯得不耐煩，更當中用咪呼喊導演，直接吩咐「來個人給我們送一下牛奶 」。而身穿隆重白色禮服的她走動不方便，其他參加者都主動幫助她，她卻態度「老奉 」，連簡單道謝也欠奉。原本排在12位表演的她因為裙子太緊身，向其他參加者提出要求：「我不行，我要跟誰商量一下我早點吧，我這裙子太勒了。一個節目好長時間，坐這勒死。」最後內地女星藍盈瑩答應與她調換出場次序，她卻連最基本的禮貌道謝也沒有。

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不願聽取別人意見

在個人表演完成後，黃聖依與其他6位參賽者組成團隊比賽，其中台灣歌手丁噹擔任隊長。在討論各自要唱的歌詞期間，丁噹提議跟隨歌詞次序分詞，黃聖依則隨心而行，更「吩咐 」丁噹「我覺得這句比前面更重要，我覺得應該你來唱」，之後屢屢打斷丁噹說話，最後只好一臉無奈沉默應對。而接受節目訪問時丁噹坦言不懂與隊友溝通，「我就覺得我不想說話，我想坐在那兒什麼都不想管了，就突然覺得我想逃避」。網民批評黃聖依不懂尊重別人，作為團隊一員卻不願聽取別人意見。

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將責任推予丁噹 自以為是愛出風頭

黃聖依個人表演時便以隆重如婚紗的禮服出場，其他參加者都大讚她宛如「仙女 」，風頭盡顯的她卻又言「我一直在糾結穿不穿 」，明明喜歡表現自己卻又假裝委婉，難免讓人感覺虛偽。而在分配歌詞時，她假裝提議丁噹唱最重要的一句歌詞，還大讚「你的聲音是最好的 」，隨即自己站起來表演該句歌詞，希望大家推選她這把「最好的聲音 」來唱。最後她演出時一意孤行獨唱該句歌詞，評判直接批評她的表現，直言「這一句很重要，如果這個人表現不好，為甚麼要唱它 」。事後團隊其他成員檢討時，黃聖依卻言「我覺得我剛才很認真在唱了 」，賽後更將責任「推卸 」到丁噹身上，更斥她下次有意見要直接提出。

黃聖依以一身隆重白色禮服造型現身。（乘風破浪的姐姐微博）

黃聖依過去形象已不討好，點擊看她過去的花邊新聞：