36歲的鄧麗欣（Stephy）與31歲的台灣男星王子（邱勝翊）拍拖兩年多，縱然是異地戀，但兩人關係一直穩定。最近因為疫情關係，兩人已經5個月沒有見面，有傳聞指兩人感情變淡，Stephy與前度方力申重燃愛火，王子最近出席活動時力證兩人感情依然甜蜜，直言「我很乖，她也很乖」。然而，即使兩人如此恩愛，王子也直言現時未有計劃結婚，追問之下，也僅說希望「40歲前結婚」。到底12星座男何時才會有想婚衝動？

率先看鄧麗欣（Stephy）與王子（邱勝翊）感情關係＝＝＞

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「婚姻是愛情的墳墓」是從小聽到大的一句，兩個人決定許下山盟海誓，與身邊那個走完一生，該是浪漫的事，但當兩個人婚後要一起生活，終日為了生活上的瑣碎事爭吵，可能因此進入關係的「倦怠期」，甚至因此而消磨掉愛情。為了不讓關係中只剩柴米油鹽，有些人會「只拍拖，不結婚」，一紙婚書帶給彼此的「安全感」，反而讓兩人都開始懶於花心思製造熱戀感覺。

不少人都害怕婚姻會消磨愛情的感覺。（《紀念日》劇照）

有人不想結婚因為害怕葬送愛情，有人因為找不到適合的對象，有人卻只是因為時機未到。身邊女生不時埋怨男朋友絲毫沒有想婚的衝動。到底對於12星座男而言，哪一刻才是適合結婚的「時機」呢？

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