20歲的時候女生可以任性、放肆生活，可是步入30歲，社會上就會有種種的框架，「事業有成」、「結婚生子」、「養活家庭」、「30歲單身就是剩女」、「30歲就很老」等等的各種標籤，都讓女性們透不過氣.....台灣女星任家萱（Selina）及許瑋甯這兩位35+女星卻告訴廣大的女性，這些標籤都是別人加諸給你，不要被他人的價值觀定義自己，自己覺得對的話就去做，才不愧對自己的青春。

台灣女星任家萱（Selina）在28歲的時候她因為一次意外被火燒傷，全身54% 的面積嚴重灼傷，工作被迫全面暫停。

近日台灣女星任家萱（Selina）在節目《女人30+》中大談30歲後的人生觀，38歲的Selina曾經經歷了一件難以想像的傷害，在28歲的時候她因為一次意外被火燒傷，全身有54% 面積的嚴重灼傷，當時的她正值事業巔峰期，被迫暫停全部工作，容貌也發生了難以修復的損傷。

在燒傷意外一年後，Selina與當時的男朋友張承中結婚。正當大家為這不離不棄，用情至深的愛情故事感動不已，原來兩個人的婚姻並不如外界所想般美好。Selina在2016年與張承中宣佈離婚，結束四年多的婚姻。

火吻事件距離至今已經10年，Selina提及往事從容不迫，學會和這件事情共存，樂觀面對。（selinanahaha@IG）

燒傷意外不經不覺10年過去了，任家萱（Selina）如今能夠淡然地談及往事，還能開玩笑表示自己要辦宴席紀念受傷10週年，堅強的她學會了樂觀面對這件事情，她認為與其要從這件事走出來，還不如和他共存，接受這件往事。

在這段期間，她經歷了結婚也離了婚，對於感情世界她也表現得十分從容，她認為婚姻和談戀愛不同，婚姻更多的是責任，只有經歷過的人才會理解。她曾經說過：「失敗的婚姻不代表失敗的人生」，不要因為一次的失敗就否定自己，每一段感情都是成長的一部分，經歷了跌撞就等於上了一堂課。

愛情要看兩個人的默契和緣分，強求來的愛情也不會幸福。 任家萱（Selina）

38歲的任家萱（Selina）認為30歲以後要好好地檢視自己，發掘自己更多的能力。（selinanahaha@IG）

10年間任家萱（Selina）成長不少，從花樣年華蛻變成熟女，她表示年輕時候的自己懵懂不知，對世界十分好奇，總想去發掘未知的事情，可是到了30+以後，反而更好奇的是自己，想發掘更多自己的能力，女人到了這個年齡，才懂得停下來去聆聽自己內心的聲音。

任家萱（Selina）的35+女人哲學：（按圖看更多）

+ 7 + 6 + 5

35歲的許瑋甯坦誠快要踏入30歲的時候也有過焦慮惶恐，真正步入30歲就會發現不過如此。(anno8o7@IG)

35歲的許瑋甯對於30+的年齡也是有感而發，早前她就在曾之喬的YouTube頻道大談30+女人的人生觀，許瑋甯表示自己當初快要踏入30歲的時候也有過焦慮惶恐，可是當真的到了30歲的時候，會發現很所事情都沒有改變，只是外界的恐嚇讓女人對於30歲這個年齡產生了恐懼。

比起事業，許瑋甯更注重家庭，她陪伴家人所花的時間比起工作多更多。(anno8o7@IG)

許瑋甯和阮經天愛情長跑8年，她曾經對這個男人付出了真心和青春，卻換不來一生的承諾，最後她選擇放手這段苦戀，但是即使在愛情裡跌了一次跤，許瑋甯也沒有放棄愛情，她期待生命中那個對的人出現，現在的她也遇到了懂得珍惜她的男人，仍會全心全意地投入新戀情。

即使受過傷，還是要相信自己，相信愛情，相信你會遇到那個對的人。 許瑋甯

許瑋甯和阮經天愛情長跑8年卻無疾而終，不放棄的她終於遇到生命中對的那個人。(anno8o7@IG)

許瑋甯表示20歲時和30歲時對愛情的看法很不同，她表示20幾歲的時候女生對於愛情更勇敢，更一頭熱，會比較沒有理智，所以20歲時的找的是談戀愛的對象，但是步入了30歲，要找的應該是一個夥伴，一個讓彼此都能夠有所成長的夥伴。她認為家人的愛情和生活，才是最保值的投資，你滋養生活多少，它就會用同樣價值的東西回報你。

不管什麼年齡的女生都會很有一個困惑，找對象到底是要找互補型的還是有共同興趣的？許瑋甯認為有共同興趣的話可以一齊做很多事情，而互補的話則需要較多的磨合，面臨的衝撞也會比較多。

把握眼前的機會，做自己此刻能做的事情。 許瑋甯

許瑋甯認為30歲的女性挑選伴侶應該要找一個讓彼此都能夠有所成長的夥伴，而不是談戀愛的對象。(anno8o7@IG)

女生在年輕的時候總會遇見很多問題，愛情、工作、家庭上都會碰到挫折，但是許瑋甯卻教曉女生要學會退後10年，設想10年後的自己會怎樣看待這個事情，就會發現面對的困難好像都是小事。35歲的她暮然回首25歲時面對過的困境，發現很多事情最後都會過去的，現在還是好好地活著。因此踏入30歲也並不需要慌張，只要相信自己，做好此刻能做的事情，多聆聽內心的感受，不要被旁人的言語而影響，順其自然地過日子，就會發現，年齡其實也沒那麼可怕。

許瑋甯的35+女人哲學：（按圖看更多）