說起女星中最懂得搭配的時尚達人，就不得不提台灣女星楊丞琳，除了長著一張不老童顏之外，她的日常穿搭也是集減齡、顯瘦和時尚一身，從「可愛教主」搖身一變成了「行走穿搭教科書」。

「可愛教主」楊丞琳變成行走穿搭教科書」，而她IG上大部分的日常照就像是拍雜誌一樣時尚又好看。（rainie77@IG）

不過這次要介紹的並不是她的穿搭技巧，而是她的超強拍照術，身高只有162cm的楊丞琳除了擅長用穿搭來「增高」之外，精準的拍照角度和姿勢，讓照片中的她像是170cm般的模特身高，長腿立現！現在就來拆解一下楊丞琳的拍照秘訣吧！

1.拍照坐姿腿要伸長

楊丞琳很常在樓梯上拍穿搭照，而她的秘訣就是要盡量伸展雙腿。（rainie77@IG）

楊丞琳經常都會在樓梯上拍穿搭照，首先拍照角度一定是從低往上拍，拍照時腳部位置要緊貼著照片的底部。另外姿勢也很講究，想要有逆天大長腿，記得坐下的時候雙腿或單腳最好盡量伸展，可以像楊丞琳一樣，把雙腿擺成菱形的形狀，又或者一隻腳向相機的方向伸長，另一隻腳屈曲，視覺上會有拉長的效果，也可以展示雙腿的側面，顯得更加修長，打破合併雙腿拍照會過於斯文和沉悶的感覺。

楊丞琳示範「顯長腿坐姿」拍照技巧:

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2. 站著拍照時手腳要打開

站著拍照時不想呆滯地站著或者只有萬年「鉸剪手」，如楊丞琳示範一樣只要輕微打開手腳就可以。（rainie77@IG）

站著拍照的時候，有時候會不知道擺什麼姿勢而呆滯地站著，或者只有萬年「鉸剪手」，其實只要手腳加上一些自然的小動作就可以。例如可像楊丞琳一樣大字形打開雙手、單手或雙手摸頭；想要有增高、手腳纖長的效果就要盡量伸展四肢，除了拍照時要「低炒」之外，腳要擺前一點或側邊打開，除了減少尷尬和呆板的感覺之外，整張照片也會更有活力。

楊丞琳示範「顯高站姿」拍照技巧：

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3. 用手或物件「遮面」

想要瘦臉就要耍一點小心機，楊丞琳拍照時也愛用身邊的物品遮面以減少臉部的面積。（rainie77@IG）

很多女生自拍的時候都會變成「心機女」，因為都想要瘦臉，每次都和朋友爭論誰要拿手機，沒有人願意站最前，而且每次靠修圖來瘦臉麻煩之餘又不夠自然，其實自拍的時候也有很多方法顯得臉更小。楊丞琳雖然原本就擁有一張巴掌臉，可是喜歡近鏡拍照的她也很怕臉顯得很大，因此她會用單手或著雙手托腮、扶額頭或者用手掩嘴笑來遮蓋一部分的臉部。此外,她還會利用身邊物品，例如杯子、飲料、手袋等等做拍照道具來「遮面」，也令照片畫面更豐富。

楊丞琳示範「遮面」拍照技巧:

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4. 不看鏡頭更自然

楊丞琳很多照片都不看鏡頭，看來更自然有生活感。（rainie77@IG）

有些女生會覺得看鏡頭很尷尬，那麼就不看鏡頭拍照吧！楊丞琳很多穿搭照或者自拍都不看鏡頭，取而代之的是低頭輕笑、視線看向別的地方，或者望著地面。不看鏡頭反而更容易自然地擺出甫士，打造出不經意的生活感。而且有些女生的側面會比正面好看，就可展示更漂亮的一面了。

楊丞琳示範「不看鏡頭」拍照技巧: